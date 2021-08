Usuários do Bolsa Família podem ganhar prioridade em vacinação

Usuários do programa de transferência de renda Bolsa Família podem acabar ganhando prioridade na vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Para isso, no entanto, vai ser preciso aprovar um projeto que está em tramitação neste momento no Senado Federal. O texto em questão fala justamente desta questão.

De acordo com a proposta, pessoas que recebem o Bolsa Família passariam a ter prioridade na vacinação contra a Covid-19 no Brasil. O texto em questão é de autoria da Senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA). De acordo com a parlamentar, a ideia é ajudar esses brasileiros a entrarem na fila da imunização o mais rápido possível.

Ela toma como base um relatório da Oxfam do Brasil. Trata-se de um levantamento que mostra que as pessoas mais pobres estariam sofrendo muito mais nesta pandemia. Isso porque eles demorariam muito mais tempo para se recuperarem economicamente do baque que esta pandemia está causando nas rendas dos cidadãos.

Por isso, a Senadora acredita que é importante vacinar essa parcela da população primeiro. Além disso, ela argumenta também que essas pessoas são as que mais precisam do Sistema Único de Saúde (SUS) ao contrair a Covid-19. Então, na visão de Gama, imunizar esses brasileiros poderia diminuir o fluxo de pacientes em hospitais públicos.

Ainda não há uma data para a votação desse projeto em questão. De acordo com as informações do próprio Senado Federal ainda não há sequer a definição de um relator para a matéria. De qualquer forma, a ideia está criando uma certa polêmica nas redes sociais. Parte das pessoas gosta deste plano, outra parte acredita que isso seria uma injustiça.

Vacinação no Brasil

De qualquer forma, vale lembrar que a vacinação no Brasil começou há alguns meses e vários grupos estão recebendo a imunização neste momento. Agora, de acordo com dados oficiais, cada estado está criando a sua própria meta de aplicação de doses.

Algumas cidades, por exemplo, estão começando a vacinar os adolescentes neste momento. Isso pode indicar portanto que o processo de imunização dos adultos está evoluindo nas últimas semanas.

Alguns estados como São Paulo e Rio Grande do Sul estão prometendo vacinar toda a população adulta até o próximo mês de setembro. Os governadores destes locais garantem que isso está prestes a acontecer.

Auxílio Emergencial

Vale lembrar que o ritmo da vacinação vai interferir diretamente na questão da prorrogação do Auxílio Emergencial. E quem disse isso foi o próprio Ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com ele, uma coisa vai definir a outra.

É que recentemente o Governo Federal anunciou a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Com isso, os pagamentos devem seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro deste ano de 2021.

No entanto, Guedes disse que se a vacinação contra a Covid-19 não avançar muito até lá, vai ser provável que eles tenham que aumentar essa prorrogação por mais alguns meses. Assim, o Auxílio iria fazer pagamentos para além do mês de outubro.