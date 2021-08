Vacinação antirrábica começa nesta sexta (20) em Salvador

A Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos começa nesta sexta-feira (20), na capital baiana. A ação será realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, em 98 postos de saúde espalhados pela cidade. Além disso, agentes de combate às endemias percorrerão as ruas dos bairros com a aplicação da vacina em pontos volantes e pontos fixos itinerantes.

“Fomos a primeira capital do país a adotar a imunização de animais no sistema drive-trhu no ano passado e seguiremos com esse modelo também em 2021. Esse serviço funcionará em seis finais de semana para facilitar o acesso às doses por pessoas que trabalham durante os dias úteis”, destacou o titular da SMS, Leo Prates.