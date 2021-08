Vacinação: Bahia recebe 400 mil doses contra a covid-19 neste sábado (14)

Os baianos têm motivos para comemorar neste sábado (14). Cerca de 400 mil doses de vacinas contra a covid-19 chegarão no estado hoje, sendo 149.500 da Coronavac e 251.550 da Pfizer/BioNTech. Elas serão utilizadas para a primeira e segunda dose. As informações são do jornal Correio.

As 149.500 doses da Coronavac chegaram na Bahia na manhã deste sábado (14). Já as da Pfizer, estão previstas para pousar no aeroporto de Salvador às 15h. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), as doses devem ser encaminhadas para os municípios ainda neste final de semana.

Hoje Salvador vacina jovens de 22 anos nascidos até 14 de dezembro de 1998. Coma chegada das novas doses, a vacinação deve ser ampliada nos próximos dias.