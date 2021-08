Vai um pão? Veja receita de franciscano de queijo

Pão é sempre uma boa pedida nas refeições. Confira abaixo a receita de um delicioso franciscano um pão traçado recheado com queijo fresco, presunto, tomate e orégano. O passo a passo foi disponibilizado pela Nestlé.

Ingredientes:

100 g de manteiga

2 ovos

meia xícara (chá) de Leite Líquido NINHO® Forti+ Integral

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 colher (sopa) de MAGGI® Fondor

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 gema para pincelar

200 g de queijo minas frescal esfarelado

150 g de presunto fatiado

4 tomates sem pele e sem sementes, picados

1 colher (chá) de orégano

Modo de preparo:

Misture a manteiga, os ovos, o Leite NINHO, o fermento e o MAGGI Fondor em um recipienteaté ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo, aos poucos, até que a massa fique elástica e se desprenda das mãos. Cubra e deixe descansar por até 10 minutos.

Depois, sobre uma superfície limpa e polvilhada com farinha de trigo, abra a massa, em formato retangular. Distribua o queijo minas frescal, o presunto, o tomate e o orégano no centro. Já nas laterais, corte tiras diagonais com cerca de 2 cm de largura. Vá colocando tiras alternadas sobre o recheio, trançando-as.

Vá pincelando com a gema, ponha em uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos, ou até dourar. Sirva morno.