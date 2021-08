Valdinho Monteiro dedica prêmio recebido à confiança do povo penedense

O vereador Valdinho Monteiro (PP), homenageado na última segunda-feira, 16, no Auditório da OAB-Maceió com o Prêmio Destaque do Jornal Alagoas na Mídia, dedicou a honraria ao povo de Penedo pela confiança recebida na última eleição municipal, quando os eleitores da cidade ribeirinha o reconduziu ao legislativo penedense com a maior votação entre os escolhidos no pleito eleitoral de 2020.

Valdinho destacou sua legislatura como independente e atuante, principalmente junto as comunidades rurais, onde mantem grandes amizades e constrói vínculos que possibilitam conhecer mais sobre os problemas enfrentados pelas comunidades, buscando, assim, as soluções necessárias para o alcance da qualidade de vida desejada pelos homens e mulheres do campo.

Sua atuação parlamentar e posicionamento, lhe renderam o reconhecimento para receber o Prêmio Destaque do Jornal Alagoas na Mídia.