Vale-Gás 2021: Governo começa a distribuir benefício

O Vale-Gás é um programa destinado a famílias de baixa renda, em condição de pobreza ou extrema pobreza que moram em favelas e em comunidades carentes do estado de São Paulo.

Recentemente, o governo do estado anunciou a ampliação do projeto, e informou que já deu início a distribuição do benefício no valor de R$ 100. Conforme as condições do programa, os pagamentos ocorrerão a cada dois meses, ou seja, será bimestral até dezembro deste ano.

Como o próprio nome diz, a intenção é auxiliar as famílias atendidas na compra do botijão de gás. Atualmente, existem 104.340 beneficiários, mas devido a possível ampliação, no total, 426.926 famílias serão contempladas até o encerramento do programa.

Para ser contemplada pelo programa, a família deve ter inscrição no CadÚnico e não receber o Bolsa Família. Além disso, é necessário ter uma renda per capita igual ou inferior a R$ 178.

De acordo com a secretária de desenvolvimento social, Célia Parnes, o objetivo é justamente atender a população não contemplada pelo programa social Bolsa Família.

Você Pode Gostar Também:

“São pessoas que estão na extrema pobreza, que tem uma renda mensal de R$ 178 e não recebem o Bolsa Família. Família que estão na fila do Bolsa Família e receberão este apoio para a compra do botijão de gás”, disse a Parnes.

Como saber se fui contemplado pelo vale-gás?

Para saber se terá direito ou não ao benefício, o cidadão terá que realizar uma consulta no site do programa. Para isso, será necessário informar Número de Identificação Social (NIS). Feito isto, o resultado aparecerá.

Por fim, o governo de SP ainda divulgou algumas informações acerca do programa no site do Bolsa Povo. Basta acessar a aba de Vale-Gás na página recomendada e clicar em “saiba mais”.

Veja também: Auxílio Emergencial: veja quando começam os saques da 5ª parcela