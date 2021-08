Vale-gás de até R$80 é aprovado; veja quem vai receber

A Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou no último dia 04 mais uma medida auxiliadora para os vulneráveis. Desta vez trata-se portanto de um vale-gás. O dinheiro será disponibilizado diretamente para os cidadãos vulneráveis e vai servir para comprar exclusivamente o botijão para uso familiar.

Até o momento, o que se sabe é que o novo benefício pagará um bônus que pode chegar até a R$ 80 por pessoa. A ideia é que esse dinheiro chegue no bolso dessas pessoas através dos pagamentos do benefício emergencial estadual, que está sendo pago há algumas semanas pelo Governo do estado.

Portanto, na prática, apenas as pessoas que recebem o Auxílio Carioca é que poderão receber esse vale-gás. De acordo com as informações da Alerj, esse texto é de autoria do Deputado Estadual André Ceciliano (PT). Em entrevista, ele disse que o benefício é importante para os mais pobres neste momento.

“O aumento dos preços do gás de cozinha é derivado da política de preços praticada pela Petrobras e do aumento do dólar, levando famílias a usarem outras fontes de energia, como a lenha e restos de madeira”, disse o Deputado em entrevista. Ele disse que muitas família não estão conseguindo comprar esse botijão neste momento.

“Essa medida é importante, principalmente, para as famílias que vivem em situação de pobreza, que precisam escolher entre comprar o botijão de gás ou comida”, completou o Deputado. Agora, toda a expectativa em torno da aprovação ou não do novo benefício se volta para o Palácio do Governo estadual do Rio de Janeiro.

Prazo para aprovação

De acordo com as regras gerais internas, agora que o texto passou pela aprovação da Alerj, ele vai seguir para o Palácio do Governo. Por lá, o Governador Cláudio Castro vai decidir se vai aprovar, reprovar ou simplesmente não assinar nada.

Você Pode Gostar Também:

Segundo as informações oficiais, Castro tem 15 dias a contar de agora para tomar uma decisão sobre isso. Se passar deste prazo, o projeto perde a validade. De acordo com a imprensa, no entanto, é provável que o Governador aprove.

De qualquer forma, vários internautas estão indo para as redes sociais do chefe do executivo estadual para cobrar por uma aprovação. Imagina-se que a pressão popular possa fazer algum efeito neste sentido já que no próximo ano teremos eleições para os governos locais.

Auxílio Carioca

O estado do Rio de Janeiro está pagando o seu próprio Auxílio Emergencial estadual. O programa é polêmico e vem registrando uma série de reclamações. Entre elas podemos citar, por exemplo, atrasos nos repasses e até mesmo bloqueios em cartões.

De qualquer forma, o que se sabe oficialmente sobre o projeto é que ele faz pagamentos básicos de R$ 200 por pessoa. Só que esse valor é acrescido de R$ 50 por cada filho, desde que se respeite o limite máximo de repasses que é de R$ 300.

De acordo com as informações do Governo do estado, cerca de 1,4 milhão de pessoas recebem esse Auxílio Emergencial estadual do Rio de Janeiro. Isso seria equivalente a algo em torno de 355 mil famílias recebendo este montante.

Veja também: Caixa vai liberar de R$1.500 a R$5.000 em 2021? Veja