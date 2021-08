Vale-gás Federal para todo o país; veja quem poderá

O Governo Federal está neste momento cogitando a possibilidade de criar um vale-gás para as famílias carentes. A ideia, de acordo com as informações de bastidores, é que o Planalto possa pagar uma quantia mensalmente para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade a comprarem um botijão nos dias atuais.

As informações são da coluna Painel, do jornal Folha de São Paulo. De acordo com a publicação, o Governo vê nesse vale-gás uma oportunidade para tentar conter a queda de popularidade do Presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o projeto poderia evitar que o Ministério da Economia tivesse que intervir na questão dos preços do botijão no país.

No momento, tudo isso ainda está na fase das ideias. Oficialmente falando o Governo ainda não confirma essa informação. No entanto, ainda de acordo com a publicação do jornal, até mesmo o Ministro da Economia, Paulo Guedes, vem gostando dessa ideia. Isso levaria a crer portanto que seria só uma questão de tempo para que o programa virasse mesmo uma realidade.

Como tudo isso ainda está na fase de preparação, ainda não se sabe alguns detalhes do projeto. Ninguém sabe, por exemplo, quais seriam os valores desse novo Auxílio. Também ainda não é possível cravar quais seriam as pessoas que teriam direito de recebê-lo. Além disso, não está claro se o Governo vai abrir uma inscrição para esse programa.

Uma ideia que circula dentro do Ministério da Economia é usar esse dinheiro na forma de um bônus dentro do novo Bolsa Família. No entanto, ainda não dá para saber se é isso mesmo o que vai acontecer daqui para frente. O Governo Federal deverá tomar essa decisão dentro de mais algumas semanas.

Valor do gás

O valor do gás é neste momento uma das maiores preocupações de várias pessoas no Brasil. E não estamos falando apenas dos brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade. Hoje o preço do botijão compromete boa parte da renda de muitos cidadãos.

Para quem vive apenas com um Auxílio Emergencial, por exemplo, a situação parece ser bem difícil. É que tem muita gente recebendo apenas R$ 150 por mês. Para se ter uma ideia, o valor do botijão costuma ultrapassar os R$ 100 em algumas regiões do país.

De acordo com relatos nas redes sociais, muita gente está optando por não comprar mais o utensílio. É que o dinheiro não está sendo suficiente para isso. Além do botijão, é preciso comprar comida, material de limpeza e de higiene pessoal.

Outros programas

Vale lembrar que alguns estados da federação estão pagando os seus próprios vales. O caso mais famoso talvez seja mesmo o de São Paulo. Por lá, aliás, os pagamentos começaram ainda na última semana.

De acordo com o Governador João Dória (PSDB), esse programa estadual está pagando três parcelas bimestrais no valor de R$ 100 cada uma. Isso quer dizer portanto que cada pessoa recebe esse montante a cada dois meses até o final do ano.

Estados como Rio de Janeiro, por exemplo, estão começando a analisar a possibilidade de implantar os seus próprios programas. Deputados fluminenses querem inserir esse benefício dentro do Auxílio Emergencial estadual.

