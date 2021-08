Vale-gás no Brasil: Petrobras confirma estudo sobre

O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, confirmou nesta quinta-feira (05) estar em conversa com o governo federal sobre o lançamento do vale-gás. O anúncio aconteceu depois de 3 dias dele ter negado que estaria atuando para buscar maneiras de oferecer o benefício social para população mais pobre.

“Nós participamos dessa discussão junto com o governo, mas o tema está sendo conduzido pelo Ministério das Minas e Energia. A nada somos indiferentes, temos atividade e responsabilidade social dentro da empresa, mas não somos o ator principal na condução desse processo”, declarou o presidente da Petrobras.

O comunicado anterior sobre o assunto que aconteceu no final de semana, quando a estatal emitiu um comunicado negando que havia valores reservados para o programa de vale-gás para as famílias em situação de vulnerabilidade. No texto a estatal havia mencionado “não há definição” sobre o assunto e que qualquer liberação estaria “sujeita à governança de aprovação e em conformidade com as políticas internas da companhia”.

Vale-gás e valores liberados

O presidente Jair Bolsonaro já havia falado do programa do vale-gás como se houvesse uma definição e inclusive haveria R$ 3 bilhões já reservados pela Petrobras para subsidiar o benefício social.

A Petrobras é uma empresa de capital aberto, ou seja, qualquer programa desta magnitude – como verbas para o vale-gás – precisa ser aprovados pelo seu conselho administrativo.

Nesta última declaração, apesar de confirmar que há debates com o governo federal, o presidente da Petrobras se esquivou de confirmar ou não se há valores reservados para o vale-gás. Ele chegou a ser questionado se dos R$ 9 milhões de dividendos, R$ 3 milhões já poderiam ser usados para o vale-gás.

“Esse (recurso) aí (R$ 9 bilhões) faz parte dos dividendos. O compromisso da empresa é repassar os dividendos. Agora, o acionista majoritário é o governo, que define o que fazer”, disse.

“O presidente tem informação junto com o Ministério das Minas e Energia e deve estar compondo com o Ministério da Economia uma boa função para isso”, finalizou Silva e Luna.

Como deve funcionar o programa?

De acordo com assunto dos bastidores, o vale-gás ainda não está totalmente definido, mas a ideia inicial é pagar um valor mensalmente para que as famílias carentes possam comprar o item. As informações são da coluna Painel, do jornal Folha de São Paulo.

A ideia do vale-gás é uma das tentativas de aumentar a popularidade do presidente, diante das eleições de 2022. Um outro programa social também deve ser lançado em breve – clique aqui e confira os detalhes.