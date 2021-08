Vale gás permanece sem definição, segundo informações da Petrobras

A Petrobras afirmou neste final de semana que não há definição sobre vale gás ou qualquer programa do tipo. A estatal ainda informou que qualquer benefício dependerá da aprovação pela área de governança da companhia.

O líder do executivo, Jair Bolsonaro (sem partido), havia divulgado sexta-feira (30), um novo programa destinado a pessoas em vulnerabilidade econômica. Ainda segundo o presidente, a Petrobras contava com R$ 3 bilhões para custear as despesas do novo vale gás.

“O novo presidente da Petrobras, o general (Joaquim) Silva e Luna, está com uma reserva de aproximadamente R$ 3 bilhões para atender realmente esses mais necessitados… Seria um vale-gás, seria o equivalente —no que está sendo estudado até agora— a um bujão de graça a cada dois meses”, afirmou Bolsonaro.

Em fevereiro, Jair Bolsonaro havia demitido o então presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. Isso ocorreu por conta do descontentamento do presidente em relação à elevação dos preços dos combustíveis no país.

Informações da Petrobras sobre o vale-gás

Segundo a Petrobras, a empresa ainda adota os preços de vendas de Gás liquefeito de petróleo (GLP) de acordo com os mercados competidores Esse fator contribui para discussões no Ministério de Minas e Energia em relação a programas sociais para famílias carentes. Apesar disso, a estatal afirmou que nenhuma decisão foi tomada por enquanto.

“Não há definição quanto à implementação e o montante de participação em eventuais programas. Qualquer decisão estará sujeita à governança de aprovação e em conformidade com as políticas internas da companhia”, afirmou a estatal.

Em nota, a Petrobras ainda afirmou que já distribuiu R$ 10,3 bilhões em dividendos no ano de 2021. Desse valor, R$3 bilhões foram destinados ao acionista controlador, ou seja, o governo federal.

Inflação nos combustíveis

No início do mandato de Jair Bolsonaro, o Ministro da Economia, Paulo Guedes havia prometido uma redução no valor do gás. Contudo, a inflação dos combustíveis no país tem sofrido uma alta.

No mês passado, a Petrobras anunciou um reajuste de 7% no valor do gás natural (GN). De acordo com a estatal, o valor será aplicado a partir do dia 1º de agosto. “A variação decorre da aplicação das fórmulas negociadas nos contratos de fornecimento, que vinculam o preço à cotação do petróleo e à taxa de câmbio. As atualizações dos preços dos contratos são trimestrais”, disse a Petrobras.

O Gás liquefeito de petróleo (GLP), bastante utilizado na cozinha dos brasileiros, também tem sofrido uma alta. Desde o início do governo Bolsonaro, o GLP tem acumulado uma alta de 66%. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulgou recentemente que a média do botijão de gás no Brasil é de R$ 92,79.

Ainda de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), das regiões brasileiras, o Norte possui o maior preço médio no botijão de 13kg, de R$ 101,00. Já o menor valor foi de R$ 89,97 no Sudeste. Esses valores atingem principalmente as famílias mais vulneráveis economicamente no país, sendo necessária a implementação de programas sociais como vale gás.