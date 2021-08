Vale Gás vai contemplar mais 426,9 mil famílias; saiba consultar o benefício

O Vale Gás do Estado de São Paulo compõe a Rede de Proteção Social. A medida garante a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social devido a pandemia da Covid-19. Com o anúncio da ampliação do benefício na última semana, cerca de 426,9 mil cidadãos serão contemplados, totalizando mais de 2 milhões de atendidos.

O programa possui um investimento atual de R$ 128 milhões, que estão sendo distribuídos por meio do vale gás a várias famílias que residem em comunidades e favelas locais, em condições de baixa infraestrutura e insalubridade.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes, “esse programa é de tanta importância para o combate à fome, que garante aos 645 municípios paulistas a possibilidade de contemplar seus vulneráveis”, disse.

Para ter acesso ao benefício, o governo do Estado está exigindo que a família possua uma renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 178, além de estar registrada no CadÚnico. A média de integrantes do mesmo grupo familiar também está sendo considerada.

Cabe lembrar, que a primeira parcela bimestral do benefício já foi, especificamente no mês de julho. As famílias em situação de pobreza e extrema pobreza recém contempladas, receberão o vale nos meses de setembro e novembro.

No total, serão pagas três parcelas no valor de R$ 100, totalizando em um benefício de R$ 300 para cada família.

Como saber se minha família foi contemplada?

Para realizar a consulta, basta seguir o passo a passo a seguir:

Acesse a plataforma oficial do programa; Selecione a opção “Saiba se sua família foi inscrita no programa”; A página será redirecionada para o Bolsa Povo; Agora, basta informar o seu NIS (Número de Identificação Social) e descobrir se foi contemplado pelo programa.

Para fins de esclarecimento, o NIS é um número composto por 11 dígitos que pode ser encontrado na Carteira de Trabalho, no extrato do FGTS ou no cartão cidadão.

