Valemobi abre mais de 100 vagas de emprego; veja como se inscrever

A Valemobi, empresa de gestão financeira e dona do TradeMap – maior hub do mercado financeiro, está com mais de 100 vagas abertas. Dessas, 80 são destinadas à desenvolvedores especializados em diversas tecnologias.

As oportunidades são para desenvolvedor front, desenvolvedor back, desenvolvedor fullstack, desenvolvedor mobile iOS, desenvolvedor mobile Android, desenvolvedor Java, desenvolvedor Angular, tech lead, desenvolvedor C++, desenvolvedor Flutter, analista de sustentação, analista SER, React e DevOps.