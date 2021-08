Valesca Popozuda anuncia que vai entrar para o OnlyFans: ‘Se preparem’

Valesca Popozuda integrará o grupos dos famosos que aderiram ao OnlyFans – plataforma de conteúdo exclusivo para assinantes. Porém, o objetivo principal da famosa é a divulgação do seu novo single no espaço. Denominado de “Presentinho”, a canção tem como tema o sexo anal.

Em entrevista à Quem, a artista confidenciou que sempre recebe pedidos para abrir uma conta no OnlyFans. “O Twitter é uma plataforma que gosto muito de interagir. E no direct muita gente pedia para eu entrar no OnlyFans. Pediam muito meus pés. Fiz até um ensaio fotográfico deles para atender aos pedidos. Aí, com ‘Presentinho’ tive essa ideia de fazer no lançamento para ajudar a divulgar a música. Já fiz as fotos e os vídeos. Fizemos todo um planejamento. Se preparem”, explicou.

Apesar de já ter posado nua anteriormente, ela acreditar que encarar a plataforma será um novo desafio: “É um terreno que estou pisando devagar ainda. É novo para mim. Claro que já posei nua para Playboy, mas foi em 2009. Mudei bastante. Mas, meu corpo, minhas regras. Ninguém tem nada a ver com isso. E quem está pagando é porque quer me ver. Não vem transar com a minha paciência, não”, afirmou.