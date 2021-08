Variante Delta: morre uma das três pessoas infectadas na Bahia

Um dia após a variante Delta ser confirmada na Bahia, uma das três pessoas infectadas pela cepa morreu. A vítima foi um homem de 43 anos que estava a bordo de um navio dos Estados Unidos ancorado na Bahia. Ainda não se sabe se ele estava vacinado contra a covid-19. As informações são do jornal Correio.

As três contaminações pela variante do coronavírus foram confirmadas na última quinta-feira (26) pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). As outras duas pessoas infectadas são homens residentes de Feira de Santana e Vereda. Nenhum dos dois está vacinado contra a covid-19, apesar das suas respectivas idades já terem sido contempladas no plano de vacinação.

Apesar do risco da variante Delta, os dois contaminados não precisaram ser internados e foram acompanhados pelas secretarias municipais de saúde e pela Sesab. Apesar do monitoramento, a subsecretária Tereza Paim afirmou que a transmissão já é considerada comunitária, afinal não se sabe quem levou a variante para os municípios.

A variante Delta surgiu na Índia e tem causado grande preocupação nos especialistas, afinal ela é entre 60% a 200% mais transmissível do que o vírus original. A Bahia é o 15º estado do Brasil que confirmou casos de covid-19 causados por esta variante.