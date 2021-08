Vasco 1 x 0 Vila Nova – Léo Jabá marca e Vasco dorme no G4 da Série B

Rio de Janeiro, RJ, 10 (AFI) – Com gol de Léo Jabá, o Vasco venceu o Vila Nova na noite desta terça-feira, por 1 a 0, em São Januário, no Rio, na abertura da 17.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, o time entrou provisoriamente no G4.

Tudo bem que a rodada só terá seu encerramento na quinta-feira, mas o que importa é que com a vitória, o Vasco ganhou cinco posições e assumiu a quarta posição com 28 pontos. Mesma pontuação que o CRB (5.º), mas com melhor saldo de gols: 4 a 3; e mesma pontuação que o Goiás (6.º), só que com mais vitorias: 8 a 7.

Já o Vila Nova não conseguiu se reabilitar, acumulou a segunda derrota consecutiva e ficou na 14.ª colocação com 18 pontos ganhos.

Os primeiros 45 minutos premiaram o time que teve mais sorte. Vasco e Vila Nova estiveram longe de apresentar um bom futebol, apesar de ainda assim terem criado algumas oportunidades de gol.

VASCO COM SORTE

Fora de casa, o Vila Nova teve sua melhor chance logo aos três minutos, quando Henan finalizou forte, Vanderlei espalmou e Renan Mota, sem marcação, furou e desperdiçou a chance de marcar o primeiro gol do jogo.

O Vasco manteve sempre postura cautelosa, mas em nenhum momento fez por merecer a vantagem no placar. Porém, a sorte esteve ao lado do time carioca. Aos 46 minutos, Léo Jabá tentou cruzamento, mas a bola desviou em Renato Silveira e encobriu o goleiro Georgemy.

Léo Jabá fez o único gol da partida e que colocou o time provisoriamente no G4

VASCO SEGURA A VITÓRIA MÍNIMA

No segundo tempo, o Vasco seguiu sem criatividade e correu riscos de sofrer o empate. Aos 21, Cássio Gabriel cobrou escanteio, Vanderlei falhou e Rafael Donato, de cabeça, mandou a bola muito próximo da trave.

A ótima chance dos goianos fez o Vasco ficar mais ligado em campo e sete minutos depois o time, enfim, chegou com perigo no ataque. Aos 28, Figueiredo, que substituiu German Cano na partida, roubou bola e tocou para Léo Jabá, que invadiu a área e finalizou cruzado, mas pela linha de fundo.

Só que na reta final o Vila Nova pressionou e esteve próximo do empate. Aos 40, novamente Rafael Donato cabeceou com perigo; e aos 47 foi a vez de Clayton finalizar de fora da área, rente à trave de Vanderlei. Sorte do Vasco, que saiu de campo com a importante vitória e dentro do G4.

PRÓXIMOS JOGOS

O Vasco volta a campo já na sexta-feira para enfrentar o Remo, às 21h30, no Baenão, em Belém (PA). Enquanto o Vila Nova visitará o Londrina no domingo, às 11 horas, no estádio do Café, em Londrina (PR).