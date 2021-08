veja como funciona e as vantagens

Ter a possibilidade de pagar com o cartão de crédito sem ter a necessidade de que o seu nome e CPF seja consultado é algo que muitos brasileiros procuram, principalmente quando não se tem muito acesso ao crédito. Mas, além disso, o que muita gente não sabe, é que com o cartão de crédito se pode realizar compras e ainda garantir o ganho de pontos para ter diversas vantagens.

É fato que os cartões de crédito revolucionaram a forma de como os cidadãos compram ao redor do mundo, exatamente por conta da sua facilidade e praticidade. Somente em 2021, os brasileiros estão movimentando e gastando mês a mês mais de R$ 100 milhões em transações de pagamento através desse meio.

O que o cartão de crédito pode oferecer?

O cartão de crédito é uma via importante para quem não possui o dinheiro para pagar naquele momento por determinado produto ou compra. Com isso, se tem um tempo a mais para poder pagar o item que foi adquirido. Existem diversos tipos de cartão de crédito, dos quais cada um apresentam vantagens e desvantagens mais específicas. Assim, nem todos possuem a função de acumular pontos.

Para garantir pontos no cartão de crédito, basta gerar gastos nele através da aquisição de produtos e pagar a fatura dentro do prazo. Toda compra que você realizar com o seu cartão de crédito será contabilizada a e transformada em pontos, desde que o cartão possua essa função. O que se deve ficar de olho é sobre como serão contabilizados estes pontos, que pode ser baseado na cotação do dólar ou do próprio real mesmo.

Porém, antes de começar a utilizar o cartão de crédito, é preciso se fique atento em como o sistema de pontos daquele banco funciona. Alguns bancos, como o Nubank, possuem um sistema de pontos a parte, onde é necessário realizar a contratação do plano direto no aplicativo.

Como trocar os pontos?

Antes de começar a acumular os pontos do seu cartão de crédito, é interessante se informar sobre qual programa de pontos que o banco em questão está associado. Dentre os que existem no Brasil, por exemplo, se tem a LATAM Pass, Tudo Azul e a Smiles.

Para trocar no LATAM Pass, por exemplo, é possível trocar os pontos por passagens aéreas, mas também como crédito em um posto de gasolina, produtos de casa, acessórios, além de uma lista enorme de produtos e serviços.

Além disso, também é possível ganhar um dinheiro extra com os seus pontos, caso você não os queira utilizar através de uma troca. Uma das formas de se utilizar os pontos, por exemplo, é trocar por milhas, depois vender essas milhas para sites, como o Max Milhas e o 123 Milhas.

É possível ter um cartão de crédito de pontos sem anuidade. Já existem vários cartões que oferecem pontos ao utilizar o cartão de crédito e que dispensam o cliente do pagamento de uma taxa anual.

Entre os mais populares e vantajosos que não possuem anuidade, se pode citar o cartão Meliuz, Banco Inter, Nubank. Um cartão muito conhecido por não ter anuidade e é muito utilizado é o do PicPay, mas este não oferece o sistema de pontos. No lugar disso, o PicPay oferece cashback direto no saldo dos clientes.