Veja como realizar de forma rápida

Atualmente, o Serasa disponibiliza um marketplace de crédito. Com essa funcionalidade, é possível realizar um empréstimo ou adquirir cartões de crédito, de forma rápida, intuitiva e 100% virtual.

Os empréstimos dos cartões de crédito são concedidos por empresas parceiras do Serasa. O marketplace possui mais de 7 milhões de acessos mensais e conta com inúmeros parceiros, como o Itaú, Santander, Credicard e BV Financeira.

O Serasa ainda afirma que uma de suas principais vantagens são os empréstimos com baixo juros. Além disso, é possível realizar simulações pelo site da instituição onde os usuários podem analisar as taxas de juros. Hoje, existem taxas a partir de 0,75% a.m.

Entenda mais sobre o Serasa eCred

O Serasa eCred é um marketplace de crédito, portanto, nele é possível analisar diferentes ofertas disponibilizadas por várias empresas. Essas empresas podem ser financeiras, bancos ou fintechs.

Para conferir as ofertas, é necessário possuir ou criar um cadastro no site do Serasa. Após acessar a conta, basta responder algumas perguntas iniciais. Por meio dessas informações, o Serasa mostrará as ofertas mais indicadas para o perfil de cada cliente.

No site é possível comparar as taxas de juros, bem como verificar as condições de pagamento do empréstimo. Se alguma das ofertas agradar o cliente, é necessário enviar os documentos exigidos pela empresa para realização de uma análise.

O pedido é feito de forma totalmente digital e conta com a segurança Serasa. Apesar disso, a análise de crédito e as demais responsabilidades sobre o empréstimo são de responsabilidade da empresa contratada.

Você Pode Gostar Também:

Quais modalidades de empréstimo estão disponíveis?

O Serasa eCred oferece três modalidades de empréstimos, sendo elas: empréstimo pessoal, empréstimo consignado e empréstimo com garantia. Além disso, também é possível adquirir um cartão de crédito ou cartão pré-pago.

O tradicional empréstimo pessoal, ou “crédito pessoal”, é a modalidade mais indicada para pagamento de dívidas, compras de alto valor, investimentos ou viagens. Nesta opção, é realizada uma análise de crédito do cidadão.

Já o empréstimo consignado é uma modalidade de crédito destinada a aposentados e pensionistas do INSS, ou funcionários de empresas e órgãos públicos conveniados. Nessa modalidade, não é necessário que haja uma avaliação de crédito, pois as parcelas do empréstimo são descontadas diretamente do benefício do INSS ou folha de pagamento.

Em comparação ao crédito pessoal, o empréstimo consignado possui menores taxas de juros. No Serasa eCred é possível realizar empréstimos consignados com taxas a partir de 1,29% ao mês. Ademais, nessa modalidade o crédito pode ser aprovado mesmo que o indivíduo esteja negativado ou com o score baixo.

Por fim, a modalidade de empréstimo com garantia de imovel, também disponível no Serasa eCred, possui a menor taxa de juros do mercado. Com esse empréstimo os clientes podem transformar até 60% do valor do imóvel em crédito.

Com o empréstimo com garantia de imóvel, é possível utilizar casas, apartamentos, terrenos ou imóveis comerciais como garantia do empréstimo. Desse modo, os indivíduos que solicitam esse empréstimo adquirem maiores prazos de pagamento e menores taxas de juros. Isso ocorre porque as taxas de juros geralmente são definidas de acordo com o risco de inadimplência.