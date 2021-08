veja como sacar o dinheiro do benefício

O Governo do estado de São Paulo começou oficialmente os pagamentos de pelo menos dois dos seus benefícios estaduais. Um é o SP Acolhe, que atende familiares de vítimas da Covid-19. O outro é o Vale-gás, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade que estão precisando de ajuda para comprar o botijão. Há, no entanto, muitas dúvidas em relação aos repasses.

Nas redes sociais, muita gente pergunta ainda o que é preciso fazer para sacar o dinheiro do benefício. Vale lembrar que esses dois projetos que estão com a quantia disponível fazem parte do programa Bolsa do Povo. Essa lei oferece um cartão que precisa passar por um desbloqueio na hora da realização do saque.

Antes mesmo de realizar esse processo, o cidadão precisa ter acesso ao número do protocolo e a senha. Para pegar esses dados, basta ir até o site oficial do programa Bolsa do Povo, entrar na área restrita, inserir o Número de Inscrição Social (NIS). É aquela sequência de algarismos que está no Cadúnico.

Pronto. Logo depois, o próprio sistema vai inserir o número de protocolo e a senha. Com esses números em mãos, o cidadão pode se dirigir até um terminal de atendimento do Banco do Brasil. Aliás, também é possível fazer o saque em locais de autoatendimento do Banco 24 horas. Nos dois casos, o saque vai estar disponível.

Se for a primeira vez, o cidadão vai provavelmente precisar desbloquear o cartão. A boa notícia é que esse processo não toma muito mais do que alguns minutos. Então é só seguir o passo a passo no caixa eletrônico mesmo e retirar o dinheiro depois. De acordo com as informações do próprio Governo do estado, não é permitido tirar apenas uma parte da quantia. É preciso retirar portanto tudo de uma só vez.

Transferência de dados do Bolsa do Povo

O Governo do estado de São Paulo vem dizendo que é importante não transferir essas informações para terceiros. Não se sabe ao certo o que está acontecendo, mas pode ser que bandidos estejam tentando fraudar esse sistema de pagamentos.

Você Pode Gostar Também:

É que, como se sabe, qualquer pessoa que tenha essas informações pode ir até uma agência do Banco do Brasil para retirar o dinheiro em questão. Além disso, indivíduos não tão bem intencionados podem acabar usando esses dados para realizar uma série de outras fraudes.

Por isso, é muito importante guardar esses números com segurança. Ainda de acordo com o Governo do estado de São Paulo, eles não estão enviando mensagens pedindo dados pessoais de beneficiários do programa. Quem receber uma notificação com esse pedido precisa fazer uma denúncia.

Vale-gás

Não é só o estado de São Paulo que está pagando um vale-gás. Algumas outras unidades da federação também estão começando a fazer os seus repasses para ajudar as pessoas a comprarem o botijão neste momento de dificuldades para boa parte da população.

Vale lembrar, no entanto, que as regras mudam de estado para estado. Então as normas que estão neste artigo servem apenas para as pessoas que estão recebendo a versão paulistana do benefício. Nos outros casos, é preciso procurar informações com os governos locais.

Nas redes sociais, várias pessoas estão tentando colocar pressão nos seus governadores para que eles comecem a pagar esse benefício. É que de acordo com informações da Petrobras, o valor de um botijão está subindo em quase todas as regiões do país.