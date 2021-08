veja data do início dos saques da prorrogação

O Governo Federal decidiu divulgar as datas dos pagamentos do Auxílio Emergencial. De acordo com o calendário oficial, os repasses deverão começar no próximo dia 20 deste mês para os informais. Junto com essas informações, o Palácio do Planalto também decidiu divulgar a data para o início dos saques do programa.

Como veículos da imprensa vinham adiantando, o calendário de retiradas da quinta parcela do Auxílio Emergencial começa no próximo dia 1 de setembro. Quem vai começar recebendo o benefício são os informais que nasceram no mês de janeiro. Na prática, a ordem dos recebimentos não muda.

Segue portanto valendo o mês de aniversário de cada um dos usuários. De modo que quem nasceu em janeiro recebe primeiro e quem nasceu em dezembro recebe por último. Muita gente reclama desta regra. Essas pessoas argumentam que alguns grupos acabam se prejudicando mais. No entanto, o Governo vai manter essa lógica.

Ainda de acordo com o calendário oficial do programa, esta primeira liberação dos saques da prorrogação vai seguir até o próximo dia 20 de setembro. Logo depois, eles irão repetir a dose nos dois pagamentos seguintes. Pelo menos esse é o plano que o Governo Federal quer seguir nos meses seguintes.

Vale lembrar que o Palácio do Planalto anunciou a prorrogação desse benefício recentemente. A ideia inicial do Governo era que esses pagamentos durassem apenas até o último mês de julho. Acontece que os números da pandemia não melhoraram e eles decidiram esticar o projeto por mais três meses.

Bolsa Família

Vale sempre lembrar que cerca de 10 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial fazem parte do programa Bolsa Família. Essas pessoas não precisam seguir essa regra dos saques do projeto.

É que de acordo com a própria Caixa Econômica Federal, esses brasileiros seguem um calendário original do Bolsa Família. Então, na prática, eles não precisam saber quando é que eles poderiam fazer qualquer tipo de saque.

Pelas regras gerais, os usuários do Bolsa Família que estão no Auxílio Emergencial podem sacar o dinheiro do benefício assim que o Governo libera o montante. Então eles não precisam esperar por uma segunda liberação do ciclo.

Saques do Auxílio

No entanto, para milhões de brasileiros a opção de saque do Auxílio é a única disponível. Acontece que esses cidadãos não possuem conexão com internet. Então eles não conseguem usar apps como o Caixa Tem e o Internet Banking.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 70% dos usuários do Auxílio Emergencial utilizam esses meios para movimentar as quantias das parcelas do programa em questão. Pelo menos é o que dizem os dados oficiais.

No entanto, esse mesmo dado mostra por outra ótica que outros 30% não usam esses dispositivos. O que significa dizer portanto que eles precisam esperar justamente por essas datas das liberações dos saques para conseguir usar o dinheiro.