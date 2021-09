Veja dicas de como economizar gasolina

[ad_1]



O preço da gasolina tem ficado cada dia mais alto, de acordo com a ANP (Associação Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o valor pode chegar até R$ 7 dependendo do estado e cidade. Você quer saber como economizar gasolina para fugir de gastar ainda mais? Confira abaixo o que fazer.

As informações e dicas de como economizar gasolina são do Agora São Paulo.

1. Faça revisão constantemente

A revisão do carro pode contribuir para economia de gasolina, além da qualidade do motor. Peças relacionadas a ignição, como a vela e a bobina, merecem uma atenção ainda maior para aqueles que buscam como economizar gasolina.

“A pessoa precisa ser rigorosa. No manual do veículo tem um plano de revisões. Tem peças que precisam ser trocadas a cada 5.000 ou 10 mil quilômetros rodados”, exemplifica Rafael Serralvo, professor de engenharia de produção do Centro Universitário Fei, em entrevista ao Agora São Paulo.

2. Evite acelerações bruscas

Acelerações bruscas contribuem para um gasto maior de gasolina, que a longo prazo podem pesar no seu bolso. “Com o motor trabalhando entre 1.500 e 3.000 RPMs (Rotações por Minuto), sem grandes pisadas agressivas no acelerador, tende a reduzir o consumo de combustível”, diz Clayton Barcelos Zabeu, engenheiro mecânico do Instituto Mauá de Tecnologia, ao Agora São Paulo.

3. Faça o balanceamento do carro e encha os pneus

Você Pode Gostar Também:

Outra dica de Zabeu, é que a realização do balanceamento do carro seja uma constante para aqueles que buscam como economizar energia. Pneus murchos também podem ser um empecilho na hora de gastar menos combustível, por isso fique atento.

4. Use combustível de boa qualidade

Abastecer no posto mais barato e sem procedência pode até parecer uma boa, mas a economia pode ser momentânea. A qualidade da gasolina é importante para o funcionamento do veículo e também para a conservação das peças.

E voltemos a dica 1, sem conservação e revisão das peças como economizar gasolina se torna uma tarefa cada vez mais complicada.

5. Respeite a troca de marcha

Não andar com a marcha de acordo com o que o carro precisa, pode te afastar ainda mais do objetivo de economizar gasolina. Essa atitude contribui, na verdade, para um gasto mais elevado do combustível. Por essa razão, os carros automáticos são os mais econômicos no quesito combustível.

“Os carros automáticos sempre trabalham com um consumo mais baixo. Algumas gerações mais novas [de veículos] têm até oito marchas justamente para gastar a menor quantidade possível de combustível”, explica Serralvo.