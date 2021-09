veja os grupos que recebem 5ª parcela nesta semana

O Governo Federal entrou de vez na reta final dos pagamentos da quinta parcela do Auxílio Emergencial. Nesta semana, apenas três grupos recebem a liberação dessa quantia. E todos eles irão receber esse dinheiro nesta segunda-feira (30) e na terça-feira (31). Isso inclui os informais e aqueles beneficiários do Bolsa Família.

De acordo com as informações do calendário oficial do programa, essa segunda (30) é a vez dos usuários do Bolsa Família. Mais precisamente, o dinheiro vai sair para aqueles que têm o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 9. Trata-se portanto do penúltimo grupo de trabalhadores desta faixa de usuários.

Na terça-feira (31), será a vez daqueles que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 0. Também neste dia, a Caixa vai liberar o dinheiro da quinta parcela do Auxílio Emergencial para os informais que nasceram no mês de dezembro. Com isso, a Caixa Econômica vai encerrar de vez os pagamentos deste ciclo.

De acordo com informações do próprio Ministério da Cidadania, algo em torno de 37 milhões de pessoas estão recebendo o dinheiro da quinta parcela do benefício. Destes, algo em torno de 10 milhões de brasileiros são usuários do Bolsa Família. A outra parte são os informais que se inscreveram no programa através do aplicativo, ou aqueles que estão no Cadúnico mas que não recebem nenhum projeto social.

Os valores do benefício seguem os mesmos desde o início dos pagamentos. São parcelas que variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender do público. As mulheres que são chefes de família, por exemplo, recebem esse montante maior. No entanto, de acordo com as informações oficiais, a maioria dos usuários recebem mesmo esse patamar menor de repasses.

Saques do Auxílio Emergencial

Com o fim das liberações da quinta parcela do Auxílio Emergencial, os olhos se voltam para o início do período dos saques do benefício. No entanto, o fato é que isso ainda vai demorar alguns dias para acontecer. Pelo menos é o que diz o calendário.

De acordo com a própria Caixa Econômica Federal, o primeiro grupo de informais que vai poder sacar a quinta parcela do Auxílio Emergencial são aqueles que nasceram em janeiro. Eles poderão fazer isso a partir do próximo dia 1 de setembro.

A partir daí, as liberações dos saques irão acontecer dia após dia até 20 de setembro. A ordem vai respeitar o mês de aniversário de cada um dos 27 milhões de usuários que fazem parte deste grupo de trabalhadores do programa.

Mais duas parcelas

Depois dessas liberações, a Caixa Econômica vai estar a dois pagamentos do fim do Auxílio Emergencial. Pelo menos essa é a promessa do Governo Federal neste momento. Os repasses deverão seguir portanto até o mês de outubro.

Vale lembrar que a ideia do Governo Federal era pagar esse Auxílio Emergencial até julho. No entanto, diante do cenário causado pela pandemia do novo coronavírus, eles decidiram adicionar mais três meses de pagamentos.

Logo depois desses repasses, eles deverão começar a pagar o novo Bolsa Família. O programa vai passar a se chamar Auxílio Brasil e deve começar a fazer pagamentos para algo em torno de 17 milhões de pessoas a partir do próximo mês de novembro.