Veja os requisitos para abrir uma conta digital livre de tarifas

O Nubank é o maior banco digital independente do mundo. Sendo assim, o número de usuários cresce a cada dia e as dúvidas sobre como se tornar um cliente da instituição também. Nessa matéria, buscaremos esclarecer algumas dúvidas a respeito da fintech.

Segundo informações disponibilizadas pela instituição, para se tornar cliente é necessário ter mais de 18 anos de idade. Infelizmente essa regra também vale para cidadãos emancipados, portanto, é preciso atingir a maioridade para solicitar uma conta Nubank.

Além disso, é necessário morar no Brasil e ter um smartphone para utilizar o aplicativo da empresa. O App do Nubank é compatível com aparelhos Android (versão 4.4 ou superior), bem como iOS (versão 10 ou superior).

Abrir uma conta Nubank garante direito ao cartão de crédito?

Para abrir uma conta Nubank basta cumprir os requisitos citados acima. Sendo assim, não é preciso passar por uma análise de crédito para se tornar cliente. Com a conta digital da fintech, os usuários podem realizar transferências gratuitas e ilimitadas para qualquer banco, sem taxas de manutenção ou anuidade.

Apesar disso, ter uma conta Nubank não garante a liberação imediata do cartão de crédito. Para isso, é feita uma análise baseada em informações de bancos de dados públicos e de critérios internos da instituição. O banco digital recomenda que em casos onde a solicitação do cartão de crédito foi negada, o usuário aguarde um período de 3 meses para realizar um novo pedido.

A conta digital oferece um cartão de débito?

Você Pode Gostar Também:

Com a conta digital Nubank, é possível pagar contas e fazer compras online sem cobrança de tarifas. Além dessa comodidade, o banco digital oferece sim um cartão de débito físico aos seus usuários. Para isso, é preciso realizar a solicitação no App da instituição.

Para solicitar, basta clicar na opção “Configurações” e em seguida “Pedir função débito”. Por fim, é preciso confirmar o endereço de entrega. É importante lembrar que essa função está disponível para todos os clientes do banco digital.

Se o cliente já possui um cartão de crédito antigo (emitido antes de 2018), é necessário solicitar um novo cartão para garantir a função débito. Basta acessar o aplicativo, clicar em “Função débito” e fazer o pedido. O Nubank afirma que o novo cartão já chega com a função habilitada.

A função débito é totalmente gratuita?

O Nubank garante que a função débito é totalmente gratuita para fazer compras e pagamentos, seja por meio do cartão ou aplicativo. Apesar disso, é cobrada uma tarifa de R$ 6,50 por saque em caixas eletrônicos.

Isso ocorre porque o Nubank é uma empresa 100% digital, ou seja, não existem agências físicas para atender diretamente os clientes. Desse modo, para disponibilizar a função de saque, a fintech utiliza a estrutura de empresas parceiras (Banco24Horas e rede Saque e Pague).

O banco digital explica que utilizar essas estruturas externas acaba gerando custos adicionais para a instituição. Portando, o Nubank cobra essa tarifa de R$ 6,50 referente ao valor pago pela instituição às empresas parceiras, acrescido de impostos.