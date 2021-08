veja quais grupos recebem 5ª parcela nesta semana

O final de semana está chegando, mas os pagamentos da 5ª parcela do Auxílio Emergencial não irão parar. De acordo com informações do calendário oficial do benefício, mais alguns grupos de trabalhadores irão poder receber o dinheiro entre esta sexta-feira (27) e os próximos dois dias.

De acordo com o calendário oficial, mais quatro grupos terão esse direito. Nesta sexta-feira (27), por exemplo, é a vez dos informais que nasceram no mês de agosto. neste primeiro momento, o dinheiro vai ser liberado para eles apenas de maneira digital. Isso quer dizer portanto que eles terão que movimentar a quantia através do app Caixa Tem ou do Internet Banking.

Também nesta sexta (27), é a vez dos usuários do Bolsa Família. Mais especificamente são aqueles beneficiários que tenham o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 8. Aliás, no caso dessas pessoas, não é preciso esperar pela data da liberação dos saques. Eles poderão pegar o dinheiro em espécie no exato dia da liberação do benefício.

No final de semana, os pagamentos seguirão normalmente. Pelo menos é o que se pode dizer da liberação para os informais. No sábado (28), vai ser a vez dos trabalhadores que nasceram nos meses de setembro e outubro. Aliás, eles também terão que mexer na quantia através do aplicativo Caixa Tem ou do Internet Banking.

O final de semana se fecha no domingo (29) com as liberações da quinta parcela para as pessoas que nasceram em novembro. As quantias são portanto as mesmas para todos os grupos. São montantes que variam entre R$ 150 e R$ 375. Pelo menos é o que dizem as informações oficiais do próprio Ministério da Cidadania, mas tudo pode mudar.

Prorrogação

Vale lembrar que essa quinta parcela do Auxílio Emergencial corresponde ao primeiro ciclo de pagamentos da prorrogação do programa. É que o Governo Federal optou por pagar mais três meses do benefício em questão.

A ideia inicial do poder executivo foi liberar esse projeto durante os meses de abril e julho. No entanto, diante do cenário da pandemia do novo coronavírus, o Palácio do Planalto achou por melhor fazer mais alguns pagamentos.

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, algo em torno de 37 milhões de brasileiros estão recebendo o dinheiro do programa. Destes, cerca de 10 milhões são naturais do Bolsa Família. Os outros são os informais que se inscreveram no projeto pelo app e mais alguns usuários do Cadúnico.

Novo Bolsa Família

Segundo o Ministro da Economia, Paulo Guedes, pelo menos uma parte dos usuários que hoje estão no Auxílio Emergencial poderão migrar para o novo Bolsa Família. Pelo menos essa é a ideia central do Governo Federal agora.

O objetivo é que o novo Bolsa Família vá passar por uma grande reformulação. A partir de novembro ele vai até mudar de nome e vai passar a se chamar Auxílio Brasil. Outra coisa que vai mudar é a quantidade de usuários. Vai acontecer um aumento.

E é justamente aí que os atuais usuários do Auxílio Emergencial poderiam entrar. Pelo menos uma parte deles poderia ingressar no programa novo. De qualquer forma, o Governo Federal ainda está analisando as maneiras de fazer isso.