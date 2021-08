veja quando Caixa vai divulgar calendário da 5ª parcela

A Caixa Econômica Federal deve divulgar nesta terça-feira (10) o calendário oficial da quinta parcela do Auxílio Emergencial. Pelo menos essa é a ideia do banco neste momento. Eles ainda não sabem a hora exata em que as datas irão para o ar, mas deve mesmo acontecer nos primeiros momentos do dia.

O Governo Federal anunciou recentemente que vai prorrogar o Auxílio Emergencial por mais três meses. Inicialmente pensado para durar quatro meses, o programa chegaria ao fim no último mês de julho. No entanto, com o avanço da pandemia e o atraso da vacinação contra a Covid-19, eles decidiram seguir com os pagamentos.

Dessa forma, dá para dizer que o programa ganhou mais três repasses. Um em agosto, outro em setembro e um último em outubro. Não está claro se a Caixa vai divulgar o calendário desses três meses nesta terça-feira (10). O que se sabe é que pelo menos as datas de outubro eles deverão divulgar.

Desde que anunciou a prorrogação do benefício, milhões de pessoas estão esperando para saber qual a data em que irão receber o dinheiro do programa. Vale lembrar que os pagamentos seguirão acontecendo de forma escalonada. No caso dos informais, segue-se obedecendo as datas de aniversário de cada um dos usuários.

Esse calendário que a Caixa pretende divulgar nesta terça (10) vale apenas para os milhões de informais que estão no projeto. Os beneficiários que estão recebendo o Auxílio Emergencial através do Bolsa Família precisam seguir um outro sistema. É portanto o mesmo que eles seguiam no programa anterior.

Liberação e saques

Na contramão dos pedidos de muita gente, o Governo optou por continuar fazendo os pagamentos do Auxílio para os informais em duas fases. A primeira é a liberação do dinheiro de forma digital e a segunda é a permissão para os saques.

Em um primeiro momento, o trabalhador só pode movimentar a quantia através de meios digitais como Caixa Tem e o Internet Banking. Nesta fase da liberação, eles podem realizar operações como pagamentos de contas e até algumas compras.

Só depois de alguns dias é que a Caixa passa a permitir o saque do benefício. Para quem não tem conexão de internet ou não está conseguindo usar o app do Caixa Tem, o jeito é mesmo esperar até essa liberação em questão.

Auxílio Emergencial

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, cerca de 37 milhões de brasileiros estão recebendo o dinheiro do Auxílio Emergencial neste momento. Esse número, no entanto, chegou a ser de 39 milhões antes do início do processo de bloqueios.

Os valores atuais variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender da pessoa que recebe o benefício. Esses patamares de repasses deverão seguir pelos meses de prorrogação. Nada muda portanto neste sentido.

Aliás, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em mais de uma entrevista que o projeto pode ganhar uma segunda prorrogação. De acordo com ele, no entanto, isso só vai acontecer se o país não apresentar uma melhora na questão da Covid-19 nos próximos meses.