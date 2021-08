veja quando Governo vai retomar liberação dos saques

Esta quinta-feira (5) marcou a liberação dos saques da quarta parcela do Auxílio Emergencial para as pessoas que nasceram em abril. No entanto, agora esse calendário vai passar por uma pausa de mais alguns dias. De acordo com as informações oficiais, tudo vai voltar ao normal na segunda-feira (9).

Então na próxima semana, a Caixa Econômica Federal vai retomar essas liberações. Isso quer dizer portanto que mais alguns milhões de pessoas poderão ir até as agências para pegar o dinheiro. A expectativa é de que mais cinco grupos recebam esse direito nos próximos dias no país.

Na segunda-feira (9), por exemplo, será a vez dos informais que nasceram no mês de maio. Segue na terça (10) para quem nasceu em junho. Na quarta-feira (11), os informais que nasceram em julho poderão sacar o benefício. As pessoas que nasceram em agosto deverão ter essa liberação na quinta-feira (12).

A próxima semana se fecha com os informais que nasceram em setembro tendo a permissão do saque na sexta-feira (13). Todas essas pessoas, vale lembrar, receberam o dinheiro da quarta parcela do Auxílio Emergencial há algumas semanas. No entanto, elas só podiam usar a quantia de maneira digital.

É que de acordo com a Caixa Econômica Federal, em um primeiro momento as pessoas recebem o Auxílio Emergencial apenas para movimentação digital. Isso quer dizer portanto que eles precisam movimentar a quantia através do aplicativo Caixa Tem ou ainda do Internet Banking. Dá para pagar boletos e realizar algumas compras.

Pessoas sem internet

A data da liberação dos saques do Auxílio Emergencial é, de fato, uma informação importante para as pessoas que não possuem conexão de internet. É que esses brasileiros não conseguem mexer em aplicativos.

Portanto, esses indivíduos precisam esperar até a data da liberação dos saques para conseguir pegar o dinheiro de fato. Então, na prática, muitos brasileiros ainda não receberam a quantia da quarta parcela do Auxílio Emergencial.

Isso vale também para as pessoas que não conseguem acessar os apps por causa de bloqueios. Nestes casos, esses indivíduos também precisam esperar até que o Governo libere os saques para esses indivíduos.

Auxílio Emergencial

Recentemente o Governo Federal anunciou oficialmente a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Com isso, os pagamentos deverão seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro.

Os valores seguirão os mesmos. De acordo com o Ministério da Cidadania, são montantes que variam entre R$ 150 e R$ 375. Isso não vai mudar mesmo diante da pressão popular para que o Governo eleve esses montantes.

Logo depois dos pagamentos deste benefício, o Palácio do Planalto vai seguir com os repasses do novo Bolsa Família. Ainda não se sabe qual será o valor médio e a quantidade de usuários do programa em questão.

De acordo com informações da imprensa, o Governo deverá enviar um texto para o Congresso Nacional nos próximos dias. Esse ofício deverá conter todas as informações sobre o novo programa. Até aqui, no entanto, não dá para saber mais detalhes sobre as características.