veja quem pode sacar a quarta parcela nesta quarta, 4

O Governo Federal liberou desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (4), os saques da quarta parcela do Auxílio Emergencial para mais um grupo de trabalhadores. Desta vez, os informais que nasceram no mês de março é que podem se dirigir aos caixas eletrônicos para poder retirar a quantia.

As pessoas deste grupo de trabalhadores receberam a quarta parcela do benefício ainda no último dia 20 de julho. No entanto, naquele primeiro momento a liberação só acontecia para a movimentação digital da quantia. Isto é, eles podiam mexer no dinheiro apenas através de uma conexão de internet.

De acordo com a Caixa, assim que o montante da parcela sai, o trabalhador pode usar o app Caixa Tem ou o Internet Banking para conseguir usar o dinheiro. É possível realizar pagamentos de boletos e ainda fazer compras em canais digitais ou ainda em alguns estabelecimentos físicos que aceitam essa forma de débito.

Quem não quer ou não pode mexer na quantia através da internet, precisa esperar pela data da liberação do saque. No caso dos trabalhadores que nasceram em março, este dia é justamente esta quarta-feira (3). Quem não quiser retirar o dinheiro em espécie, pode seguir usando normalmente o app do Caixa Tem e o Internet Banking.

Vale lembrar que esse regra vale apenas para os indivíduos que entraram no Auxílio Emergencial através de inscrição no aplicativo do programa. Além deles, também se contam os brasileiros que estão no Cadúnico mas que não estão recebendo o Bolsa Família. As outras pessoas que não encaixam nesses lugares seguem lógicas de pagamentos diferentes.

Agências

Mesmo com a liberação do saque pela Caixa Econômica Federal, o fato mesmo é que o banco segue afirmando que o melhor a se fazer é não ir para as agências. O conselho portanto segue sendo evitar aglomerações de todos os tipos.

De acordo com a própria Caixa Econômica Federal, cerca de 70% dos brasileiros que estão recebendo o Auxílio Emergencial usam o app do Caixa Tem para movimentar o dinheiro das parcelas. Isso quer dizer portanto que outros 30% não usam.

A Caixa alerta que as pessoas que podem usar o app do Caixa Tem ou o Internet Banking não precisam ir para a agência para pegar o dinheiro. O ideal, de acordo com o banco, é deixar os espaços físicos para os brasileiros que realmente não podem usar os meios digitais.

Auxílio Emergencial

Recentemente o Governo Federal anunciou oficialmente a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Com isso, os pagamentos deverão seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro. Pelo menos essa é a ideia.

No entanto, o próprio Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em entrevista que esse prazo pode aumentar. Tudo vai depender portanto justamente da pandemia do novo coronavírus e como ela vai se comportar daqui para frente no Brasil.

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, cerca de 37 milhões de brasileiros recebem o Auxílio Emergencial regularmente no país hoje. Esse número pode cair nos próximos meses por causa dos cancelamentos do Dataprev.