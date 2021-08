veja quem pode sacar quarta parcela nesta segunda, 9

O Governo Federal está retomando nesta segunda-feira (9) as liberações dos saques da quarta parcela do Auxílio Emergencial. Neste momento, a Caixa Econômica Federal liberou o dinheiro para os informais que nasceram no mês de maio. Isso quer dizer portanto que essas pessoas podem pegar a quantia em espécie.

De acordo com as informações oficiais, os indivíduos deste grupo receberam a quarta parcela do Auxílio Emergencial ainda no último dia 22 de julho. Só que pelas regras do benefício, neste primeiro momento eles só estavam podendo usar a quantia de maneira digital. E para fazer isso eles precisavam usar o app do Caixa Tem ou ainda o Internet Banking.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, nesse primeiro momento eles permitem alguns tipos de movimentações do dinheiro. Dá, por exemplo, para fazer pagamentos de boletos pelo aplicativo. Além disso, é possível também realizar compras online ou até mesmo físicas em estabelecimentos que aceitam esse montante.

A partir desta segunda-feira (9), no entanto, isso muda. Os pouco mais de 2 milhões de pessoas deste grupo podem se dirigir para uma agência e retirar o dinheiro. Na prática, eles podem decidir o que fazer com essa quantia. De acordo com pesquisas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a maioria usa a liberação para comprar itens essenciais como comida, por exemplo.

Para muita gente que não tem conexão de internet ou que não esteja conseguindo acessar o Caixa Tem por qualquer motivo, essa é uma informação importante. Acontece que para esses cidadãos, a única saída é mesmo esperar pela data da liberação do benefício. De acordo com o Governo, não há outra saída.

Não há obrigação

Vale lembrar sempre que nenhum cidadão tem obrigação de sacar o dinheiro do Auxílio Emergencial. Pelo contrário. A Caixa está fazendo uma espécie de campanha para tentar fazer com que as pessoas evitem ao máximo a ida até uma agência.

É que há uma preocupação com a questão da pandemia do novo coronavírus. Quanto mais gente ficar em casa, menos aglomerações essas agências irão registrar. E diminuir a quantidade de pessoas em um mesmo lugar é o grande desafio do momento.

Então a Caixa afirma que os cidadãos que possuem conexão com internet e que estejam conseguindo movimentar o dinheiro através do app da Caixa não precisam ir até uma agência. O melhor é fazer uso dessa quantia de casa mesmo.

Auxílio Emergencial

Recentemente, o Governo Federal anunciou oficialmente a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Com isso, os pagamentos deverão seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro.

Os valores do benefício seguem os mesmos. São montantes que variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender da pessoa que está recebendo. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 37 milhões de brasileiros são beneficiários do programa em questão.

A ideia do Governo Federal neste momento é acelerar o processo de reformulação do Bolsa Família. É que esse novo projeto deve entrar em cena assim que o Auxílio Emergencial chegar ao fim. O objetivo é colocar um programa depois do outro.