veja quem saca quarta parcela nesta segunda, 16

A Caixa Econômica Federal voltou nesta semana com as liberações dos saques da quarta parcela do Auxílio Emergencial para os informais. Nesta segunda-feira (16), por exemplo, é a vez dos usuários que nasceram no mês de outubro. Pelo menos é isso o que diz o calendário oficial do projeto em questão.

De acordo com as informações oficiais, as pessoas deste grupo receberam esse dinheiro ainda no último dia 28 de julho. Neste primeiro momento, no entanto, elas só podiam usar a quantia de forma digital. Isso quer dizer portanto que eles tinham que usar o app do Caixa Tem ou o Internet Banking para fazer as movimentações.

Com esses dispositivos era possível fazer uma série de processos. Entre eles estavam o pagamento de boletos e outras contas. Além disso, essas pessoas podiam realizar algumas compras online e até mesmo físicas em alguns estabelecimentos. No entanto, esses trabalhadores não estavam podendo usar o dinheiro para nada além disso.

Para quem nasceu no mês de outubro, essa história acaba justamente nesta segunda-feira (16). De acordo com as regras gerais do programa, esses trabalhadores podem a partir de agora se dirigirem até uma agência e retirar o dinheiro em espécie. Assim, eles podem usar a quantia para fazer o que quiser com ela.

Essa é uma informação particularmente importante para os informais que não possuem conexão com internet. É que essas pessoas não estão conseguindo usar o Caixa Tem ou o Internet Banking. Por isso, eles devem esperar até que o Governo permita a liberação do saque do dinheiro em espécie para conseguir usar o montante em questão.

Semana

Esta, aliás, é a semana que marca os últimos dias das liberações dos saques da quarta parcela do Auxílio Emergencial. Na terça-feira (17), a Caixa vai liberar para os nascidos em novembro e na quarta (18) para os nascidos em dezembro.

Você Pode Gostar Também:

Com isso, eles devem concluir todo o calendário desse quarto ciclo de pagamentos do programa. A ideia inicial do Governo Federal era que essa liberação fosse a última. No entanto, diante da situação da pandemia, eles acharam por melhor adicionar mais meses de repasses.

Recentemente, o Governo anunciou oficialmente a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Com isso, portanto, o programa vai passar a fazer pagamentos, pelo menos, até o próximo mês de outubro.

Depois do Auxílio

Logo depois desses pagamentos, a ideia do Governo Federal segue sendo realizar as liberações do novo Bolsa Família. O programa em questão deverá começar os seus repasses no próximo mês de novembro.

O que se sabe até aqui é que o novo programa vai reunir uma série de outros benefícios e vai passar a se chamar Auxílio Brasil. O projeto novo também deverá ter valores maiores e vai também atender mais gente do que a atual versão do Bolsa Família.

No entanto, ainda não dá para saber de quanto vai ser esse aumento. Isso porque o Governo Federal ainda não bateu o martelo sobre esse assunto. De acordo com informações de bastidores, eles deverão divulgar esses dados até o final o próximo mês de setembro.