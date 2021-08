Venda dos Correios vai aumentar valor do Bolsa Família, diz Governo

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (5) o início do processo de privatização dos Correios. De acordo com as informações de bastidores, o Ministério da Economia recebeu essa notícia com festa e tratou como uma vitória. Agora, eles começam a dizer que irão usar parte dos ganhos da venda no Bolsa Família.

Segundo informações da imprensa, a ideia atual do Planalto é usar pelo menos 20% do dinheiro do leilão dos Correios para este fim. Aqui nesta conta entraria também parte da quantia da venda de outras estatais, como a Eletrobras. Com essa sequência, o Presidente Jair Bolsonaro planeja aumentar o valor médio do Bolsa Família.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 14 milhões de brasileiros são beneficiários do Bolsa Família. Atualmente, os pagamentos mensais médios para essas pessoas está girando na casa dos R$ 190. A partir de novembro, o Governo Federal quer aumentar esse patamar de repasses.

Em entrevistas recentes, o Presidente Jair Bolsonaro disse que pretende subir esses valores para a casa dos R$ 300. Agora, de acordo com informações de bastidores, ele está subindo esse sarrafo e está falando neste momento de um repasse de R$ 400 mensais por pessoa. O Ministério da Economia não estaria gostando nada desta história.

Há, no entanto, um problema em relação ao processo de festa dentro do Governo neste momento. É que o caminho para a privatização de uma estatal possui várias etapas e precisa passar por vários órgãos. É toda uma lógica que costuma demorar vários meses. Agora, é difícil portanto acreditar que o poder executivo consiga leiloar a empresa antes do início dos pagamentos do novo Bolsa Família.

Promessa antiga

O uso do dinheiro de venda de estatais para o repasse de benefícios é uma promessa antiga dentro do Governo Federal. O próprio Ministro da Economia, Paulo Guedes, está falando sobre isso há vários meses.

Em diversas oportunidades, o chefe da pasta econômica disse que o Brasil seria capaz de pagar um auxílio de mais de R$ 1000 se conseguisse vender boa parte de suas empresas. Pelo menos é isso o que ele está dizendo.

Enquanto o Bolsa Família não chega e a privatização dos Correios também não, o Governo Federal vai seguir com os pagamentos mensais do Auxílio Emergencial. A partir da próxima semana, aliás, eles irão começar a liberação dos saques da quarta parcela para mais alguns grupos.

Polêmica

Nas redes sociais, muita gente está criticando essa ideia do Governo. As críticas estão partindo majoritariamente de parlamentares da oposição. É que eles afirmam que o poder executivo não poderia vender os seus bens públicos.

Eles dizem ainda que o Planalto está entregando riquezas do Brasil para as mãos da iniciativa privada. “No final das contas, o pobre vai acabar pagando mais lá na frente”, disse uma das internautas que estava criticando o Planalto.

Bolsa Família

A ideia geral do Governo Federal é começar os pagamentos do novo Bolsa Família logo depois do fim do Auxílio Emergencial. Então como um projeto deve chegar ao fim em outubro, é natural imaginar que o outro deverá entrar em cena em novembro.