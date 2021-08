‘Verdades Secretas’ volta a ser exibida na Globo nesta terça (24); relembre a trama

O sucesso ‘Verdades Secretas’, de Walcyr Carrasco, volta para a programação da Globo nesta terça-feira (24). O objetivo da reprise é preparar os telespectadores para a segunda parte da novela, ‘Verdades Secretas 2’, que estreia após a exibição da primeira etapa, produzida em 2015.

Em ‘Verdades Secretas’, o telespectador pôde conhecer a história de Arlete (Camila Queiroz), uma menina simples que se muda para a cidade de São Paulo após os pais se divorciarem. Na metrópole, ela entra em contato com um mundo até então desconhecido e cheio de festas, álcool, sexo e drogas.

Em São Paulo, Arlete tem a oportunidade de se tornar modelo pela agência de Fanny (Marieta Severo). A jovem adota Angel como nome artístico e se destaca nas passarelas, chamando a atenção de Alex (Rodrigo Lombardi). Mas a agência não vive só das sessões de fotos e dos desfiles: lá, as modelos são incentivadas a entrarem no mundo da prostituição de luxo, o famoso ‘book rosa’, ao qual Angel acaba cedendo.

A novela apresenta aos telespectadores os bastidores do mundo da moda, que não é nada parecido com o imaginário comum. Além da prostituição, a trama retrata problemas de alimentação, abuso sexual e o consumo de drogas, muito bem representados pelo elenco de peso. Grazi Massafera, Agatha Moreira, Reynaldo Gianecchini, Gabriel Leone e Rainer Cadete compõem a trama com personagens marcantes.

Cenas quentes

Por abordar o tema da prostituição, a novela conta com muitas cenas quentes, protagonizadas principalmente por Angel (Camila Queiroz) e Alex (Rodrigo Lombardi). Em entrevista ao Extra, a atriz contou que ainda sente vergonha ao rever as cenas: “Fico acanhada e acho que isso nunca vai mudar. Mas já assisti ao lado da família e do marido. Faz parte do meu trabalho, e eles me apoiam”.

Angel e Alex vivem relação conturbada e problemática em Verdades Secretas

Apesar de deixarem os telespectadores com calor, as cenas de sexo demoravam bastante tempo para serem gravadas. “Levamos, em média, quatro horas para gravar uma cena dessa, e cada detalhe é pensado. A novela tem momentos quentes, apelo sexual. É interessante ver como o público reage”, afirmou a atriz.

Além do casal Alex e Angel, outras duplas protagonizaram momentos picantes durante a trama, como Giovanna (Agatha Moreira) e Anthony (Reynaldo Gianecchini), além de Larissa (Grazi Massafera) e Sam (Felipe de Carolis).

Grazi Massafera como você nunca viu

Verdades Secretas foi, sem dúvida, o trabalho que consagrou Grazi Massafera como atriz. Apesar de já ter interpretado diversos personagens desde que saiu do Big Brother Brasil, a atriz era constantemente desacreditada, principalmente pelo fato de ser ex-bbb e só dar vida à mocinhas.

Grazi Massafera vive modelo viciada em drogas e aparece irreconhecível na trama | Reprodução: Divulgação

A trama foi um tapa da na cara de quem acreditava que a artista não seria capaz de viver uma personagem dramática. Ela deu vida à modelo Larissa, que além de desfilar nas passarelas também praticava o chamado ‘book rosa’, termo usado na prostituição de luxo. Apesar de parecer despreocupada e feliz, ela entra aos poucos no mundo das drogas e, em certo ponto da trama, larga a vida de modelo para viver na cracolândia.

Grazi foi indicado a um Emmy Internacional pela sua brilhante interpretação da personagem. Em entrevista recente, a atriz contou que passou por um longo processo de preparação para viver Larissa e que adotou um ritual com água benta para conseguir se desligar da personagem após as gravações.