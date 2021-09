Versão barata: aprenda a fazer Nutella caseira com apenas R$ 12

[ad_1]







Ninguém quer resistir a um pote de Nutella, mas ultimamente tem sido mais que necessário. Com o aumento dos preços dos alimentos, 350g gramas do famoso creme com avelã pode custar até R$ 30. Nesse cenário, os influenciadores gastronômicos Pedro e Nato pensaram em um jeito de reproduzir a sobremesa em casa.

Depois de alguns testes, a receita da Nutella caseira e barata se tornou realidade. Ela custa apenas R4 12 e leva apenas 6 ingredientes. Confira a primeira receita da série ‘Versão Barata’, na qual os influenciadores baianos irão ensinar a reproduzir de forma econômica comidas que pesam o no bolso.

Ingredientes:

– 1/2 de xícara de avelãs ou de pasta de avelã (80g);

– 1 xícara de leite;

– 3 gemas de ovo;

– 2 colheres de sopa de açúcar;

– 2 colheres de sopa de amido de milho

– 1 colher de sopa de óleo de milho

Modo de preparo:

Toste as avelãs por cinco minutos a 200ºC. Depois de tostadas, coloque-as em um pano e esfregue para tirar a pele. Ponha as avelãs sem pele em um processador e bata por dez minutos com o óleo. É importante ir desligando o processador para que ele não queime. Pare de bater quando as avelãs se transformarem em uma espécie de creme. Adicione o chocolate derretido no creme de avelã e misture. É importante adicionar o chocolate com o processador ligado. Agora que o ‘creme de avelã’ está pronto, é hora de ir para a segunda etapa da receita. Com um garfo, bata as gemas dos ovos com o açúcar até embranquecer. Depois, misture-as com o amido de milho. Aqueça o leite até levantar fervura. Ponha uma concha do leite nas gemas e mexa. Coloque essa mistura na panela e mexa sem parar em fogo baixo. Quando levantar fervura, continue mexendo e conte três minutos. Essa mistura se transformará em um creme amarelado. Coloque esse creme no processador e bata com a mistura de chocolate e avelã. Armazene na geladeira.

Total: R$12

Rendimento: 350g de creme de avelã