Vestibular 2021/2: UFU registra 17% de abstenção no segundo dia de prova

No último fim de semana, dias 21 e 22 de agosto, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) aplicou as provas do Vestibular 2021/2. De acordo com a UFU, no segundo dia de provas, 1.592 dos inscritos não compareceram aos locais de prova, registrando 17,3% de abstenção.

Segundo a UFU, o índice de abstenção no domingo (22) foi maior do que no sábado (21), primeiro dia de provas. Dos 9.205, 7.613 compareceram para realizar as provas.

Neste fim de semana, a universidade aplicou provas para os candidatos de todos os cursos, exceto Medicina. Conforme o edital, os candidatos ao curso de Medicina farão as provas nos dias 28 e 29 de agosto.

A aplicação aconteceu nas seguintes cidades: Uberlândia (MG); Patos de Minas (MG); Monte Carmelo (MG); Ituiutaba (MG); Belo Horizonte (MG); Goiânia (GO); e Ribeirão Preto (SP).

Sobre a seletiva

No primeiro dia de provas, os candidatos responderam uma prova objetiva composta por 88 questões de conhecimentos gerais. Desse modo, a prova abarcou temas das disciplinas de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia. No domingo, a UFU aplicou a prova de redação e uma prova com questões discursivas.

A oferta da UFU para o Vestibular 2021/2 é de 1.614 vagas. Do total, 812 vagas estão reservadas para estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas. As vagas estão distribuídas nos campi de Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo e Ituiutaba.

Conforme o cronograma oficial, a universidade irá divulgar as notas das provas objetivas no dia 22 de setembro. Já os resultados das provas discursivas e da redação devem ficar disponíveis no dia 3 de novembro.

O resultado final será publicado a partir das 16h do dia 19 de novembro, com a divulgação da lista de classificação geral.

