Vestibular 2021/2: URCA informa período para pedidos de isenção da taxa de inscrição

A Universidade Regional do Cariri (URCA) informou o período para o envio de pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2021/2. A instituição publicou o edital de isenção na última quinta-feira, dia 5 de agosto.

De acordo com o documento, os interessados poderão solicitar a isenção no pagamento da taxa a partir das 08hs do dia 09 de agosto até às 23h50min do dia 12 de agosto de 2021. O requerimento deve ser feito on-line, no site da CEV (Comissão Executiva do Vestibular).

O edital estabelece oito categorias de candidatos que podem solicitar a isenção, de A até G. Desse modo, podem pedir a isenção servidores públicos do Ceará, estudantes oriundos de escolas da rede pública (EJA ou ensino regular), doador de sangue do Ceará, pessoas de baixa renda, pessoas com deficiência (PcD), entre outros. Cada categoria exige uma documentação específica de comprovação.

Você Pode Gostar Também:

Ainda conforme o edital, a universidade irá liberar o resultado dos pedidos de isenção de taxa no dia 30 de agosto de 2021, através do site da CEV. Os candidatos cujos pedidos forem indeferidos poderão entrar com recurso no dia 1º de setembro, entre as 8h e as 23h50.

A divulgação do resultado final, após a análise dos recursos interpostos, está prevista para o dia 05 de setembro de 2021. De acordo com a universidade, a concessão da isenção não implica na inscrição automática do candidato no processo seletivo. Confira detalhes no edital.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia UEMS ofertará mais de 2,3 mil vagas no Vestibular e no SiSU em 2022.