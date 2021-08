Vestibular 2021: Unioeste aplica provas neste domingo (1º)

Após adiamentos devido à pandemia da covid-19, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) aplicará as provas do Vestibular 2021 neste domingo, dia 1º de agosto. De acordo com o edital, haverá aplicação de provas em dois períodos, durante a manhã e também à tarde.

Conforme estabelecido no edital, os locais de prova serão nos seguintes municípios: Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Maringá e Toledo. Ao todo, a universidade espera 10.766 candidatos para a aplicação das provas.

No período da manhã, as provas terão início às 8h. Desse modo, os portões serão abertos às 6h40. No período da tarde o acesso aos locais de prova serão permitidos a partir das 14h, e as provas têm início previsto para as 15h30.

Os candidatos responderão a uma prova composta por 21 questões de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Literatura e a uma prova de redação durante a manhã. A prova aplicada no período da tarde terá 56 questões sobre assuntos de Química, Física, Biologia, História, Geografia, Filosofia e Sociologia

Devido à pandemia da covid-19, a aplicação deverá seguir o protocolo de biossegurança. Desse modo, o uso de máscara será obrigatório em todas as dependências dos locais de prova. Além disso, a Unioeste reduziu o número de candidatos por sala e irá disponibilizar álcool em gel para a higienização das mãos.

Você Pode Gostar Também:

Vagas e resultado

A oferta da Unioeste para o Vestibular 2021 é de 1.230 vagas em 65 cursos de graduação em diversas áreas. A seleção será feita de acordo com a Lei de Cotas, portanto, metade das vagas está reservada para candidatos que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública de ensino.

De acordo com o calendário do Vestibular 2021, a universidade irá liberar o resultado no dia 30 de agosto. Confira mais detalhes no edital.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia UFMS divulga conteúdos para provas do PASSE e do Vestibular 2022.