Vestibular 2022: Fuvest divulga Manual do Candidato

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) divulgou o Manual do Candidato referente ao Vestibular 2022. Desse modo, os candidatos já podem conferir o documento com as regras e procedimentos do processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP) no site da Fuvest.

Além dos procedimentos, o Manual do Candidato traz o calendário completo do processo seletivo. O período de inscrição será do dia 16 de agosto até 1º de outubro.

Conforme o calendário do Vestibular 2022, está aberto o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 182. Os pedidos devem ser feitos por meio do site da Fundação, até as 12h do dia 7 de agosto. A Fuvest irá divulgar os resultados dos pedidos de isenção ou de redução da taxa até o dia 6 de setembro.

Provas e resultados

O Vestibular 2022 será feito em duas fases, como acontece tradicionalmente. A aplicação das provas da 1ª fase está prevista para o dia 12 de dezembro deste ano. Já as provas da 2ª fase estão previstas para acontecer nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022. Ainda de acordo com o calendário oficial, as provas de habilidades específicas estão previstas para acontecer do dia 19 ao dia 22 de janeiro de 2022.

Desse modo, a divulgação do resultado com a primeira lista de convocados será feita em 4 de fevereiro de 2022. O resultado dos candidatos “treineiros” será divulgado posteriormente, no dia 18 seguinte. A Fuvest prevê ainda a realização de outras duas chamadas. A 2ª chamada será em 25 de fevereiro e a 3ª em 7 de março.

A oferta da USP para 2022 é de 11.147 vagas. Do total, 8.211 são para o Vestibular da Fuvest e outras 2.936 vagas são para o ingresso via SiSU. Confira mais detalhes no Manual do Candidato.

