Vestibular 2022: Unicamp abre período para solicitar redução da taxa de inscrição

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu nesta quarta-feira, dia 4 de agosto, o período para solicitar a redução do valor da taxa de inscrição do Vestibular 2022. Segundo a Comvest, comissão responsável pelo processo seletivo, os interessados têm até as 17h do dia 6 de agosto para solicitar a redução parcial de 50%.

De acordo com o programa de redução, podem enviar as solicitações os candidatos que preencham de modo cumulativo os seguintes requisitos:

ser estudantes (aqueles que se encontrem matriculados em: uma das séries do ensino fundamental ou médio; curso pré-vestibular; curso superior, em nível de graduação ou pós–graduação)

receber remuneração mensal inferior a dois salários mínimos, ou estar desempregados.

Conforme a Comvest, a solicitação deve ser feita por meio de formulário eletrônico, disponível na página da comissão. A Comvest especifica ainda que será necessário fazer o upload dos documentos exigidos pela Unicamp na Resolução do Vestibular 2022.

A divulgação do resultado dos pedidos de redução da taxa está prevista para o dia 16 de agosto de 2021. Os candidatos contemplados só terão suas inscrições no Vestibular 2022 confirmadas após o pagamento do valor correspondente a 50% da taxa de inscrição.

Calendário do Vestibular 2022

O Vestibular 2022 será feito em duas fases, como acontece tradicionalmente. A aplicação de provas da 1ª fase será no dia 7 de novembro, enquanto a 2ª fase está prevista para os dias 9 e 10 de janeiro de 2022.

De acordo com o edital, a 1ª fase contará com a aplicação de uma prova composta por 72 questões de múltipla escolha. Já a 2ª fase, feita em dois dias, irá avaliar os candidatos por meio de uma prova de redação e contará ainda com provas compostas por questões discursivas.

A oferta da Unicamp para o Vestibular 2022 é de 2.540 vagas em cursos de graduação. A seleção será feita de acordo com a Lei de Cotas, de modo que há reserva de vagas para estudantes pretos e pardos.

Segundo o calendário, a divulgação do resultado do Vestibular 2022 está previsto para o dia 14 de fevereiro.

