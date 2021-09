Vestibular ESPM: tudo o que você precisa saber!

[ad_1]



Vestibular ESPM: todas as informações necessárias

Você tem interesse em estudar na Escola Superior de Propaganda e Marketing, conhecida como ESPM?

Então esse artigo é para você! Confira, a seguir, todas as informações necessárias sobre o vestibular 2021 da ESPM.

Vestibular ESPM: o formato

No ano de 2021, o processo seletivo da ESPM vai acontecer de forma totalmente online. A instituição afirma que tomou essa decisão pensando no bem-estar dos candidatos.

Vestibular ESPM: como funciona?

Durante a primeira etapa do processo seletivo, o candidato deverá escolher um curso, finalizar a inscrição e pagar a taxa cobrada pela instituição.

Em um segundo momento, o candidato passará por uma entrevista online com um professor da ESPM, em que poderão ser esclarecidas dúvidas sobre a graduação. Ainda, durante a entrevista, que dura cerca de 40 minutos, diversas competências individuais dos candidatos serão avaliadas pelo entrevistador.

Por fim, durante a terceira etapa, os candidatos deverão realizar uma redação online. O texto, baseado em um dos temas propostos, deverá conter de 300 até 400 palavras.

Lembre-se de que no site da ESPM pode ser encontrado um manual da redação. Consulte o guia para obter dicas valiosas sobre o formato do texto e as competências que serão analisadas.

Vestibular ESPM: datas e prazos

As inscrições para o vestibular 2021 da ESPM poderão ser realizados até o dia 16/11/2021.

As entrevistas online, por sua vez, irão acontecer entre os dias 01/09 e 16/11/2021.

Por fim, a redação online poderá acontecer em dois dias diferentes: 18/11 das 18:30 até às 21:00hs ou dia 20/11 das 10:00 às 12:30hs.

Vestibular ESPM: instituição e cursos

Com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, a instituição oferece pelo menos nove cursos de graduação. Devemos ressaltar que em todos eles o tipo de processo de seleção utilizado será sempre o mesmo, ou seja, aquele que foi abordado pelo artigo de hoje.

Ainda, lembre-se de que você poderá também usar a nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, para participar do processo de seleção, aumentando as chances de ser aprovado no vestibular para frequentar um dos cursos da ESPM. Porém, somente notas maiores que 580 na média geral e 650 pontos na redação serão aceitas.