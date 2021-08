Vestibular Misto 2022: Unifesp receberá pedidos de isenção da taxa a partir de 23 de agosto

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) publicou nesta terça-feira, dia 17 de agosto, o edital de isenção de taxa de inscrição do Vestibular 2022 do Sistema Misto. De acordo com o documento, a universidade vai abrir o período para envio das solicitações de isenção no dia 23 de agosto, às 10h.

O prazo para solicitar o benefício termina às 17h do dia 3 de setembro. O edital especifica ainda que o procedimento deve ser feito por meio do site da Unifesp.

Conforme o documento, pode enviar o pedido de isenção, o candidato que:

Tiver inscrito para realização do Enem 2021, e concordar com a utilização da nota bruta (sem variação da Teoria da Resposta ao Item – TRI) das provas objetivas como parte integrante da nota para a seleção nos cursos elencados no edital;

Tiver concluído o ensino médio até a data de convocação para matricula na Unifesp, integralmente em instituição pública ou com bolsa integral em escola particular (Lei nº 12799/2013).

A universidade deve liberar o resultado dos pedidos de isenção no dia 29 de setembro, a partir das 10h.

Inscrições e provas do processo seletivo

Além de publicar o edital de isenção, a Unifesp informou também as datas das inscrições e das provas do Vestibular Misto 2022. De acordo com a universidade, o período de inscrição vai do dia 8 de outubro ao dia 26 de novembro de 2021.

A aplicação das provas complementares está prevista para os dias 20 e 21 de janeiro de 2022 e será feita entre as 14h e as 18h:

1º dia: prova de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Redação;

2º dia: prova de conhecimentos específicos (Biologia; Química; Física; e Matemática).

O resultado dos aprovados em 1ª chamada está previsto para fevereiro de 2022, mas ainda não há data definida para a convocação. A Unifesp irá publicar o edital do processo seletivo com todos os detalhes em 14 de outubro.

