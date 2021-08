Vestida de brigadeiro, Renata Ceribelli é eliminada do ‘The Masked Singer’; Veja o resumo

O programa The Masked Singer, comandado por Ivete Sangalo, voltou a trazer surpresas para os telespectadores nesta terça-feira (17). Ao todo, foram seis apresentações que surpreenderam o público e inclusive os jurados.

A cantora baiana abriu o espetáculo ao som de um remix com as músicas “Tempo de Alegria” e “Dancin Days”. Em seguida, ela explicou a dinâmica da noite. Seriam três batalhas entre elas: Jacaré versus Brigadeiro, Gata Espelhada versus Boi Bumbá e Onça-Pintada versus Monstro.

O mascarado Jacaré abriu as performances ao som de “Bebi liguei” da cantora Marília Mendonça. Entre as dicas fornecidas, o jacaré afirmou que é conhecido pelo sorriso, gosta de dançar e que já teve chance de participar de um grande festival. O Brigadeiro cantou “Eu só quero Chocolate” do Tim Maia e disse que se joga nas coisas e gosta de ser desafiada. No primeiro duelo, a plateia optou pela simpatia do Jacaré.

Na segunda disputa, a Gata Espelhada apostou em músicas internacionais e cantou “Can’t Take my Eyes Of You” de Frankie Vali. A performance foi elogiada pelos jurados que pontuaram a postura cênica da mascarada. Com definições, a felina afirmou que ama arte, gostava de cantar e dançar para os familiares.



Apesar do retorno positivo, não foi suficiente para vencer o Boi Bumbá, que apresentou “Admirável Gado Novo” do cantor Zé Ramalho. O personagem explicou que viveu em fazenda, pegou em inchada e largou os estudos aos 14 anos para ir atrás dos sonhos. A escolha da música fez o Boi levar a melhor no segundo combate.

Por último, a Onça-Pintada trouxe o regionalismo de Alceu Valença com a música “Anunciação”. Para encerrar a noite, o Monstro trouxe uma mistura de canto e fofura, com a música “Can’t Stop the Feeling”, do Justin Timberlake e para tirar as dúvidas do público, disse que já tem intimidade com os palcos.

Ao escolherem o melhor da noite, Rodrigo Lombardi, Simone, Thaís Araújo e Eduardo Sterblitch escolheram o sertanejo do Jacaré. Infelizmente não deu outra para a Brigadeiro, que ao fim da disputa tirou a máscara e mostrou que era a jornalista Renata Ceribelli.

Veja: