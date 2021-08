Vestido de Coqueiro, Marcelinho Carioca é eliminado no The Masked Singer Brasil

A noite da última terça-feira (24) trouxe uma nova leva de shows de tirar o fôlego no “The Masked Singer Brasil”. Apresentado por Ivete Sangalo e com participação especial de Mariana Ximenes como jurada, o programa eliminou o ex-jogador Marcelinho Carioca, que emocionou a todos com seu discurso.

Na terceira noite de batalhas, Veveta anunciou que quatro personagens se enfrentariam em duas rodadas, os dois que perdessem poderiam batalhar novamente pela chance de conquistar os jurados. Além disso, o vencedor da primeira noite, o unicórnio, faria uma apresentação especial.

Com muito brilho, o unicórnio apresentou uma nova versão de “Lua de Cristal”, que foi sucesso na voz de Xuxa. Logo após se iniciaram as batalhas com os personagens Girassol e Coqueiro, o primeiro cantou “Haja Amor” de Luiz Caldas e o segundo apostou em “Eu me apaixonei pela pessoa errada”, do Exaltasamba.

O Girassol ganhou a preferência da plateia com 74% dos votos e deixou o Coqueiro sem sombra e água fresca.

O próximo embate foi entre a Arara e o Astronauta, a primeira cantou “Beleza Rara”, de Ivete Sangalo, já o segundo apostou em “Rocket Man”, do Elton John. A Arara saiu vitoriosa com 62% dos votos.

Na repescagem, O Coqueiro trouxe a música “Alma Gêmea”, de Fábio Jr, e o Astronauta, jogou suas fichas em “A Lua e Eu”, de Cassiano. Após conversas entre os jurados o eliminado da noite foi escolhido, o Coqueiro.

O personagem foi desmascarado e o Brasil viu quem estava por trás da fantasia: Marcelinho Carioca. O craque visivelmente emocionado falou sobre a experiência de participar da competição.

“Se um filho de um gari chegou, venceu no esporte e na educação, qualquer pessoa pode chegar! Mas tem um lance inusitado, nunca cantei na vida, não passava uma agulha. Foi um negócio extraordinário na minha vida. Fiz aula de canto”, contou.

Veja os melhores momentos da noite: