ViaBahia anuncia mudança nas tarifas de pedágio da BR-324 e BR-116; veja valores

A ViaBahia, concessionária responsável pela operação das BR-324 e BR-116, anunciou mudanças nas tarifas do pedágio. As novas taxas começam a valer a partir do próximo sábado (14) e alcançam as 7 praças. O valor da taxa para carros pequenos passa de R$ 2,90 para R$ 2,40, nas praças de pedágio P1 e P2; já nas praças P3, P4, P5, P6 e P7, o valor saiu de R$ 5,10 para R$ 4,30.