Vida sem propósito: Quais os riscos?

Você já parou para pensar nos riscos de uma vida sem propósito e o quanto isso pode ser negativo para a sua vida? Já parou para analisar por que é tão importante termos sonhos e objetivos de longo prazo?

Se ainda não pensou sobre o assunto, então gentilmente convidamos você a analisar esses fatores conosco. Para isso, leia este conteúdo até o fim e não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários. Vamos lá? 🙂

Quais os riscos da vida sem propósito?

Uma vida sem propósito pode deixar você a mercê das contingências alheias. É como se você fosse, simplesmente, “empurrado” para o caminho que mais convém para as outras pessoas. Você seria visto como uma “peça” na construção da vida alheia. E isso, obviamente, não é nada positivo.

Ninguém quer ser um mero objeto na vida de outra pessoa. Todo mundo quer encontrar um sentido verdadeiro para a sua existência – caso contrário, a existência passa a ser questionada.

Por isso, pensar em um propósito de vida é pensar sobre o caminho que você está seguindo. Sem esse propósito, você pode acabar caminhando em estradas nada interessantes, que põem em risco a sua saúde física e mental.

Por exemplo, se você não tem nenhum objetivo para a velhice (como ter uma família, por exemplo), você pode simplesmente deixar de lado qualquer cuidado coma saúde no presente. Afinal, você não se importa se estará velho e doente – a sua ideia é viver de “qualquer jeito”, no hoje. Porém, a conta chega… E quando ela chegar, pode ser que você se arrependa.

Sendo assim, os riscos da vida sem propósito se envolvem com o fator de não ter um futuro promissor; manter-se “estagnado” na vida; sentir-se frustrado com as próprias escolhas; e se arrepender de não ter aproveitado de uma forma mais positiva.

Você já tinha parado para pensar sobre isso? Já parou para analisar quais são os seus verdadeiros objetivos de vida? Analise isso.

Por que temos que ter um propósito de vida?

Entendido os riscos por trás de uma vida sem propósito, vem outro questionamento: qual o real motivo para se ter um propósito?

Bem, é através de um propósito bem alinhado que nós podemos:

Sentir realização pessoal: Quando alcançamos aquele objetivo que estávamos almejando há muitos anos.

Sentir felicidade: Em diversos âmbitos.

Aproveitar o caminho: Pois sabe que as atitudes do presente possuem um motivo importante. Ou seja, não estamos atuando apenas no chamado “piloto automático“.

Melhora as nossas relações: Pois vamos construindo laços sociais muito mais sólidos e significativos. Deixamos de lado aquelas relações mais vazias e que apenas “preenchem espaço”, e focamos em fortalecer os laços com pessoas que estão alinhadas conosco.

Entre tantas outras variáveis que tornam a nossa vida significativa e feliz.

Pense sobre o seu propósito de vida. Trabalhe nesse plano e veja como a motivação, o bem-estar, a saúde mental, a qualidade de vida e a felicidade caminham ao lado do seu propósito. Dê esse passo importante para si mesmo. Autoconheça-se. Descubra-se. E seja feliz! 🙂