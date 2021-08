Vídeo de Luísa Sonza é censurado e cantora reage: ‘Censurar Bolsonaro ninguém faz’

Luísa Sonza usou o perfil no Twitter para desabafar após o lyric vídeo da canção ‘Mulher do Ano’, publicado nesta quinta-feira (5) no YouTube, ter sido censurado pela plataforma. Revoltada, a artista criticou o espaço de vídeos e ainda citou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Acabaram de bloquear e censurar o lyric de ‘Mulher do Ano’ no YouTube. Censura o Bolsonaro que só fala bosta ninguém faz. Vou subir essa porr* no XVideos até isso se resolver”, escreveu.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagem de apoio à famosa. “Acho engraçado que quando os caras fazem igual no YouTube ninguém censura. Bora ajudar a divulgar pessoal!”, destacou um admirador. “Que horror, tanto clipe pior feito por homens e nem censura”, complementou outro.

Veja: