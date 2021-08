Vídeo: suspeito morre e outro é baleado após tentativa de assalto a PM alagoano

Um homem morreu após tentar assaltar um policial militar alagoano, na noite dessa terça-feira (10), no município de São José da Coroa Grande, na divisa entre Alagoas e Pernambuco. De acordo com informações de agências de notícias da região, o PM alagoano estava à paisana jogando sinuca em um estabelecimento comercial no centro da cidade,…

Um homem morreu após tentar assaltar um policial militar alagoano, na noite dessa terça-feira (10), no município de São José da Coroa Grande, na divisa entre Alagoas e Pernambuco.

De acordo com informações de agências de notícias da região, o PM alagoano estava à paisana jogando sinuca em um estabelecimento comercial no centro da cidade, quando dois homens anunciaram o assalto.

O PM sacou sua arma e efetuou disparos de arma de fogo, atingindo os dois suspeitos. Um deles conseguiu fugir mesmo baleado. O outro caiu no chão, foi levado a um hospital na cidade de Barreiros/PE, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O alagoano acionou reforço policial. A Polícia Militar de Pernambuco realizou buscas pela região, mas não encontrou o suspeito que havia fugido. A tentativa frustrada de assalto atraiu dezenas de pessoas. Um forte aparato policial foi deslocado para a região. O militar alagoano não foi identificado oficialmente.

