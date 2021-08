Viih Tube revela que já conquistou mais de R$ 1,5 milhão depois do BBB 21

Apesar de não ter conquistado o prêmio do BBB 21, Viih Tube revelou que já conquistou mais de R$ 1,5 milhão desde que saiu do reality da Globo. Segundo a influenciadora digital, o dinheiro foi conquistado com muito trabalho.

“Já consegui sim! Desde que eu saí [do reality show da TV Globo], eu trabalhei muito. Então com muito trabalho e fazendo o que eu amo, eu consegui. Deus é muito bom comigo”, escreveu ela, através dos Stories do Instagram.

A jovem ainda revelou qual foi sua reação ao receber seu primeiro salário. “A notificação do YouTube vem em inglês e eu tinha 15 anos e não entendi nada. Era um e-mail enorme, cheio de palavras difíceis, pedindo muitos dados bancários e de cara achei que tinha violado algum direito autoral”, afirmou.

A ex-sister ainda confidenciou que, na época, acreditou que estava devendo dinheiro, mas na verdade era para receber o ganho do sucesso na plataforma. “Fiquei desesperada e gaguejei contando para minha mãe e, quando a moça do banco disse eu estava ganhando, choramos de rir de felicidade”, relembrou Viih Tube.

Além disso, a famosa ainda confidenciou que, apesar de todo o trabalho que vem surgindo, ela ainda se sente confusa após o BBB. “Estou muito grata, mas ainda um pouco confusa. Foram muitas coisas acontecendo de uma vez na minha vida, na carreira e principalmente na vida pessoal, que não trago para cá, mas assimilando tudo. Importante que são mudanças boas”, declarou.