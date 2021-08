Vila Nova 0 x 0 Vitória – Eles seguem ameaçados pelo descenso na Série B

Goiânia, GO, 18 (AFI) – Preocupados com a clara ameaça de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, Vila Nova e Vitória empataram sem gols. Nesta quarta-feira à noite, no OBA, em Goiânia (GO) pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno.

O empate não foi bom para ninguém, principalmente para o time baiano que segue dentro da zona de rebaixamento, com 16 pontos, em 18.º lugar. O time goiano não está tão longe, com 19 pontos, em 15.º lugar. Hemerson Maria, técnico do Vila, e Wagner Lopes, do Vitória, comandaram seus times pela segunda vez e seguem sem vencer.

Como esperado o jogo começou com o Vila Nova dominando a bola, mas se surpreendeu com a disposição do Vitória que não ficou só restrito a se defender e tentou ter a posse de bola. O atacante Henan cabeceou com estilo e o goleiro Lucas Arcanjo saltou para livrar o Vitória de um gol logo aos seis minutos.

MARTELANDO

O time da casa continuou martelando, arriscando em chutes de longe com Kelvin e Xandão e depois, aos 34 minutos, com um chute de Henan em cima do goleiro baiano. Um minuto antes, o Vitória perdeu sua melhor chance. Após cruzamento do lado esquerdo feito por Marcinho, o goleiro furou e Samuel se atrapalhou ao chutar, com a bola tocando em seu corpo.

O segundo tempo começou o Vitória mais bem posicionado em campo, não dando tanta liberdade para a troca de passes dos goianos. O resultado disso é que a marcação prevaleceu e não houve nenhuma chance clara de gol. Não seria justo se neste jogo tivesse um time vencedor.

INÍCIO DO RETURNO

Na abertura do returno, o Vila Nova vai enfrentar o Botafogo-RJ, domingo, às 11 horas, no Rio de Janeiro. O Vitória vai jogar em casa no sábado, a partir das 16h30, com o Guarani.