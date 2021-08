Vila Nova 1 x 0 Avaí – Tigre respira contra a degola e tira Leão do G4

Goiânia, GO, 25 (AFI) – No primeiro jogo depois da polêmica saída do técnico Hemerson Maria, o Vila Nova se reabilitou no Campeonato Brasileiro da Série B e deixou a zona de rebaixamento ao ganhar do Avaí, por 1 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 21ª rodada.

O Vila Nova encerrou um jejum de cinco partidas e, com 22 pontos, subiu provisoriamente para o 16º lugar, empurrando o Londrina, que joga na sexta-feira, contra o Brusque, fora de casa, para a degola.

Já o Avaí perdeu a segunda seguida, estacionou nos 33 pontos e acabou deixando o G4, caindo para a quinta colocação ao ser ultrapassado pelo Guarani nos critérios de desempate. O time pode perder mais três posições até o encerramento da rodada.

PEGOU FOGO

A partida começou intensa, assim como o calor que fazia em Goiânia. Alesson e Arthur Rezende exigiram boas defesas de Gledson. A resposta do Avaí veio em chute cruzado de Renato, que passou tirando tinta da trave. Tudo isso antes dos dez minutos.

O Vila Nova era muito superior e levava perigo principalmente nos chutes de Arthur Rezende. A melhor chance foi aos 27 minutos. Dentro da pequena área, Alesson cabeceou em cima de Gledson. O clima ficou ainda mais quente no final do primeiro tempo.

Lourenço chutou de fora da área e Georgemy quase engoliu um “frango”, mas conseguiu evitar o gol em cima da linha. Aos 43, Getúlio se estranhou com Dudu e foi expulso pela arbitragem, que voltou atrás da decisão após consultar o VAR e mostrou o amarelo para os dois jogadores, gerando muita reclamação por parte do Vila Nova.

ENFIM, O GOL!

Depois de perder várias oportunidades no primeiro tempo, o Vila Nova abriu o placar logo aos oito da etapa final. Alesson recebeu cruzamento de Kelvin e rolou para Arthur Rezende, de primeira, estufar as redes. O Avaí sentiu o gol e quase sofreu o segundo na sequência.

Kelvin recebeu passe, driblou Gledson e só não marcou porque João Lucas tirou de carrinho em cima da linha. A resposta do Avaí veio em chute de Valdívia. Georgemy fez boa defesa. O jogo era lá e cá. Alesson quase ampliou para o Tigre em cabeçada rente a trave.

O Avaí melhorou com as alterações feitas por Claudinei Oliveira, passou a ter o domínio da posse de bola, mas não conseguiu balançar as redes de Georgemy.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times só voltam a campo no dia 3 de setembro (sexta-feira), pela 22ª rodada. O Vila Nova enfrenta o CSA, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió-AL, e o Avaí joga contra o Brusque, às 19 horas, no Augusto Bauer, em Brusque-SC.