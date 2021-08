Vila Nova x Sampaio Corrêa – Duelo de ‘meio de tabela’ na Série B

Goiânia, GO, 06 (AFI) – Com times medianos e que não devem passar sustos dentro de campo, Vila Nova e Sampaio Corrêa se enfrentam neste sábado, às 21h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O PLACAR FI acompanhará tudo em TEMPO REAL.

Os goianos vêm de duas rodadas sem derrota. Aliás, na última semana o Vila Nova visitou o Guarani e goleou por 4 a 1, em Campinas. O resultado tirou o time de perto da zona de rebaixamento, o deixando em 14º com 18 pontos ganhos.

Já o Sampaio Corrêa, que teve um ótimo início, aos poucos tenta se reabilitar na competição. O time maranhense perdeu a ‘gás’ e ficou algumas rodadas sem vitória, o que voltou a acontecer na última semana, quando fez 2 a 1 no Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Sampaio é o nono colocado com 23 pontos ganhos.

TIGRE SERÁ O MESMO

Feliz com o futebol apresentado na goleada sobre o Guarani, o técnico Higo Magalhães não deverá fazer mudanças na formação inicial do Vila Nova neste sábado.

Titular do time, o atacante Alesson falou sobre a preparação do time e da vontade do elenco em quebrar a sequência sem vitórias como mandante. Em seis jogos, foram cinco empates e uma derrota na capital goiana.

“Estamos treinando muito forte, sabemos da responsabilidade e chegou a hora de vencer em casa, time que quer ficar em cima e brigar por algo a mais tem que vencer em casa, é muito importante conquistar os três pontos e nada mais justo que isso aconteça contra o Sampaio”, disse o jogador.

SAMPAIO CORRÊA VAI MUDAR

Ao contrário do adversário, o Sampaio Corrêa terá mudanças para enfrentar o Vila Nova. A alteração que é certa acontecerá na lateral-direita, com Watson entrando no lugar de Luis Gustavo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A outra mudança pode acontecer no setor ofensivo, já que Pimentinha retornou após uma semana recuperando a parte física. Com sua volta, a dúvida é de quem deverá deixar o time: Jean Silva ou Nádson.

“É mais um jogo difícil, a gente sabe disso, mas treinamos muito forte para trazer um bom resultado de lá. Vamos viajar confiantes, com fé em fazer mais uma boa partida fora de casa”, disse o atacante Ciel., titular com o treinador Felipe Surian.