Virginia Fonseca desabafa sobre amamentação da filha: ‘Não sabia que era tão difícil’

Virginia Fonseca está vivendo uma nova fase na vida, com a chegada da pequena Maria Alice, fruto do relacionamento com Zé Felipe. Nas redes sociais, a influenciadora digital costuma mostrar detalhes da sua rotina, mas tudo são “flores” como muitos imaginam.

Em entrevista à Quem, a youtuber desabafou sobre os desafios que vem enfrentando com a maternidade. “Passei pelo puerpério sem saber que estava passando por ele. Sabe aquele mix de emoções? Tem hora que você está muito feliz e daí você fica do nada muito triste. Estava me sentindo e até hoje me sinto um pouco insuficiente, que não estou sendo uma boa mãe… Fui passando por ele achando que estava tudo de boa. Sou muito assim, vou passando pelas situações e seguindo em frente”, contou.

Uma das grandes dificuldades que enfrentou nos cuidados com a filha foi a amamentação. “O que mais me surpreendeu foi a parte da amamentação. Eu não sabia que era tão difícil como é. Na maioria das vezes não passam isso para a gente. Eu não li muitas coisas, não fui atrás de nada, porque pensei que fosse ser tranquilo. É bem mais complexo do que a gente pensa. Não tive dificuldade em trocar fralda, que achei super de boa. O primeiro banho da Maria Alice fui eu que dei. Além da amamentação, também tive dificuldades em lidar com as cólicas do bebê. A gente não sabe o que fazer. Às vezes dá remédio e o bebê continua com cólica. E você fica apavorada (risos)”, confidenciou.

Sobre o companheiro, Virginia destacou que ele é um ótimo companheiro e que vem ajudando na criação da pequena. “O Zé Felipe é um ótimo pai e está sempre presente em tudo. Ele dá muito carinho para a Maria, só que ele ainda tem um pouco de medo por ela ser muito pequena e molinha. Ela tem dois meses só. Então ele tem muito receio de machucar. Até na hora de pegar no colo, a gente que tem que colocar no colo dele. Mas ele tem sido um pai excelente. Eu já esperava isso dele porque ele é muito carinhoso. E com a Maria não está sendo diferente”, elogiou.