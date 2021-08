Virgínia Fonseca investe R$ 7 mil em pegadinha do Dia dos Pais para Zé Felipe

Virgínia Fonseca decidiu fazer uma brincadeira com Zé Felipe no Dia dos Pais. Neste domingo (8), a influenciadora digital investiu mais de R$ 7 mil para comprar alguns presentes de luxo para o marido, mas, antes disso, decidiu entregar apenas uma caixa com doces e um bilhete.

“Oi, papai. Assim como eu trollei você e a mamãe na barriga, estou te trollando agora. Gostou?”, escreveu Virgínia como se fosse um recado da filha Maria Alice. Quando viu as lembranças, o cantor não entendeu e agradeceu o presente: “Top, comidinhas! Achei que era isso mesmo! Só ia falar que vieram poucos doces, mas está bom”.

Porém, na verdade, os verdadeiros presentes eram uma corrente de ouro branco com pingente que representa uma menina (em alusão a filha do casal), e dois itens da marca Dolce & Gabbana: um tênis cano baixo NS1 e um chapéu Rapper.

De acordo com a Farfetch, e-commerce de itens de luxo, os itens da grife italiana custam R$ 7.500 (R$ 4.900 no tênis e R$ 2.600 no boné).

Veja: